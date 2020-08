OVAKAV PARADAJZ U SRBIJI DOSAD NIKO NIJE NUDIO A onda su Kremići iz Valjeva došli na ovu ideju i sad se kupci jagme FOTO

VALJEVO - Jedna od pozitivnih posledica vanrednog stanja jeste prilagođavanje mnogih privrednika na onlajn poslovanje, a s druge strane, upoznavanje potrošača sa nekim proizvodima za koje nisu ni znali da se prave u našoj zemlji.

Poput paradajza sušenog na suncu i zalivenog masilinovim uljem, iz Valjeva. Porodica Kremić čeri paradajz počela je da gaji pre dvadesetak godina kada se iz centra Valjeva preselila na periferiju. Kako je hobi prerastao u porodični posao, povećavao se i broj sorti u plastenicima.

foto: RTS Printscreen

„Ima žuti, crni, ovakvi, onakvi, dugački, kratki, banane, šta ja znam. Igrom slučaja posadim dve različite boje i vremenom kad se to opraši, onda se dobija treća boja. Tako da je to sve došlo do, što kažu, šarenila boja i ukusa“, objašnjava Stanoje Kremić za javni servis.

Čeri paradajz nije više samo dekoracija raznim jelima naglašavaju Kremići. Aleksandar, koji je sa ocem u plastenicima kad god ima vremena, došao je na ideju da čeriju sušenom na suncu doda aromatično bilje i prelije ga hladnoceđenim maslinovim uljem, koje u Valjevo redovno stiže sa Svete gore.

U marketima sličan delikates od samo jedne sorte čerija ima visoku cenu.

foto: RTS Printscreen

„Kad mi već imamo toliko vrsta čerija, zašto ne bismo i mi napravili čisto za nas, neki naš domaći proizvod i onda su se stvari malo otrgle kontroli. Ljudi, bukvalno, ne pitaju za cenu, bitan im je samo kvalitet. Širi neki krug mojih poznanika, njihovih prijatelja i ljudi koji znaju šta žele, šta traže i stupili smo u kontakt preko onlajn pijace“, navodi Aleksandar.

Kremićima je više stalo do ukusa ploda nego do količine. Zato u proizvodnji koriste samo organsko đubrivo, a na zaradu se ne žale jer, kažu, kupci lako prepoznaju zdrav domaći proizvod.

