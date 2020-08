OLAKŠICE ZA KUPOVINU PRVOG STANA: Kredit i za nekretninu koja tek počinje da se gradi!

Izvršni odbor Narodne banke Srbije usvojio je odluku o privremenim merama za banke kojima se građanima olakšava pristup finansijskim sredstvima, a sve radi sprečavanja negativnih efekata pandemije kovida 19.

- Odlukom su propisana tri seta mera privremenog karaktera koji treba da omoguće lakši pristup stanovništva stambenim kreditima - saopšteno je iz NBS i dodala da se time daje i podrška građevinskoj industriji.

Prva mera odnosi se na odobravanje novih stambenih kredita iz novogradnje stanovništvu.

- Predmet kreditiranja, pored potpuno završenih stanova, mogu biti i objekti u izgradnji bez obzira na stepen završenosti, ako je reč o projektnom finansiranju banke, kod kojih je Građevinska direkcija Srbije nosilac građevinske dozvole ili su u okviru mera podrške države određenim kategorijama fizičkih lica - navodi NBS.

Novogradnja

Olakšani pristup kreditima takođe se odnosi na objekte u izgradnji, sa minimumom stepena završenosti od 60 odsto ako je reč o projektnom finansiranju druge banke ili o projektu investitora pravnog lica.

- Umesto minimalnog stepena izgrađenosti od 80 odsto, dati su podsticaji bankama za odobravanje stambenih kredita ne čekajući završetak stambenog objekta u celosti ili u najvećoj meri - navodi NBS.

Kako bi se obezbedila sredstva za ove namene, predviđeno je da stranke deo sredstava u formi kapitala, odnosno određene zaštitne slojeve kapitala koje inače izdvajaju, koriste za finansiranje ovog oblika kreditiranja.

- Ovom odlukom se dodatno podržavaju i prethodni programi u vezi sa kupovinom prvog stana tako što se i za novoodobrene kredite iz ove kategorije omogućava preferencijalni tretman - navodi NBS.

Druga mera je olakšavanje otplate stambenih kredita građanima, naročito onima koji će se potencijalno suočiti sa smanjenim ili neizvesnim primanjima u narednom periodu, kao i prema onima koji svoje obaveze žele da izmire u dužem roku od inicijalno planiranog.

- Bankama se omogućava da u toku ove i naredne godine dužnicima koji su se zadužili pre stupanja na snagu odluke ponude olakšice putem produžavanja roka otplate kredita za najduže pet godina, bez promene, odnosno pogoršanja statusa u pogledu procene urednosti dužnika u otplati tih kredita - saopštava NBS.

Treća mera je mogućnost da fizičko lice koje ne prima zaradu, odnosno penziju, preko računa u toj banci dobije kredit do 90.000 dinara sa rokom dospeća do dve godine ako kao relevantan dokaz o zaposlenju i zaradi ili penziji u poslednja tri meseca da potpisanu izjavu pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću. Banke će set mera moći da primenjuju do kraja 2021.

foto: Beta/Milan Obradović

Privredni rast

Prof. dr Zoran Grubišić sa Beogradske bankarske akademije kaže za Kurir da je iz ugla privrednog rasta najvažniji prvi set mera koji podrazumeva značajne olakšice za uzimanje stambenih kredita za novoizgrađene stanove.

- Prvi set mera podstiče građevinsku industriju, a to je izuzetno važno, jer je njeno učešće u ukupnoj privrednoj aktivnosti značajno. Ove mere se odnose na novoizgrađene stambene objekte i njima se olakšava uzimanje stambenih kredita kod novogradnje. Raniji uslov je bio da stepen dovršenosti objekta mora da bude 80 odsto da bi se konkurisalo kod banke i dobio stambeni kredit, a sada je to dodatno olakšano time što, ako je projektno finansiranje u pitanju, može u bilo kojoj fazi, pa i na samom početku - kaze Grubišić.

On dodaje da drugi i treći set mera su usmereni da olakšaju građanima koji zbog krize imaju problema u vraćanju kredita.

- Omogućavaju bankama da produže rok otplate do pet godina, čime se smanjuje rata i onome kome je to potrebno olakšava se ta zaduženost. To svakako znači veću kamatu, jer kada je duži rok otplate, ukupno se plati i veća kamata. Međutim, kada neko ne može redovno da vraća kredit sa ovom ratom, njemu to svakako znači - kaze Grubišić, dok je, prema njemu, treći set mera simboličan jer građani već sada imaju sličnih mogućnosti.

Ovako stoje stvari Šta je projektno finansiranje Projektno finansiranje je kada investitor ode kod banke i banka ga kreditno podrži da izgradi. Ako korisnici kredita koji kupuju stanove apliciraju kod te iste banke, može odmah da uzme stambeni kredit, bez obzira na to u kojoj je fazi izgradnje. Ako je kod druge banke, onda banka traži da objekat bude do 60 odsto izgrađen.

PRVA MERA Krediti za stambene objekte u izgradnji bez obzira na stepen završenost: l projektno finansiranje banke

l Građevinska direkcija Srbije nosilac građevinske dozvole

l mera podrške države određenim kategorijama fizičkih lica

Krediti za objekte u izgradnji minimum do 60 odsto:

l minimumom do 60 odsto završenosti umesto dosadašnjih 80 odsto

l projektno finansiranje druge banke

l projekat investitora pravnog lica DRUGA MERA l produženje otplate stambenog kredita za najviše pet godina

l produženje moguće tokom 2020. i 2021. godine TREĆA MERA l kredit za fizičko lice koje ne prima zaradu, odnosno penziju, preko računa u toj banci do 90.000 dinara

l rok dospeća do dve godine

l kao relevantan dokaz o zaposlenju i zaradi ili penziji dužnika u poslednja tri meseca prihvata se potpisana izjava pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću

Ružica Kantar

Kurir