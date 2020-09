OVI MAJSTORI MESEČNO ZARADE OD 100.000 DIN DO 5.000 EVRA: Zašto je za najtraženija zanimanja u Srbiji MALO INTERESOVANJE

Za smer stolara ove godine upisalo se svega devetoro đaka, dok već godinama unazad nema interesovanja za vodoinstalatere.

Dobri majstori mesečno zarađuju od 100.000 dinara do čak 5.000 evra

U Srbiji niko neće u vodoinstalatere, stolare, molere, pa pojedini smerovi u srednjim školama koji obrazuju ove kadrove ili imaju tek ponekog đaka ili se gase.

Pritom, ovo su poslovi gde se mogu zaraditi najmanje dve prosečne srpske plate, pa i više!

Kako već godinama na tržištu vlada manjak zanatlija i majstora, poslodavci sve više podižu plate, pa dobar auto-mehaničar može da zaradi i do 100.000 dinara, zavarivač 120.000 dinara, dok iskusni moler u toku meseca dođe do primanja od 2.500 evra (290.000 dinara).

Ima posla

Sajtovi za zapošljavanje, međutim, puni su ponuda za posao, sa odličnim platama i dobrim uslovima, a mahom se traže radnici srednje stručne spreme. I pored dobrih plata, interesovanje za zanate je za treći stepen obrazovanja slabo. Za smer stolara ove godine se upisalo svega devetoro đaka, dok već godinama nema interesovanja za vodoinstalatere, pa se smerovi gase.

Zarada molera i do 2.500, vodoinstalatera 2.000 evra

Goran Rodić iz Građevinske komore potvrđuje da vlada prava pomama za dobrim majstorima.

- Moleri rade za dnevnicu i neće u svako doba godine imati visoku zaradu, ali kada im je sezona, oni zarađuju od 1.200 do 2.500 evra mesečno, s obzirom na to da rade po kvadratnom metru, što naplate i do tri evra. I vodoinstalateri imanju veliku zaradu. Njima ćete prosto dati koliko vam traže. Sam dolazak naplaćuju 3.000 dinara, pa na kraju meseca dođu i od 1.500 pa do 2.000 evra zarade - navodi Rodić.