NEĆETE VEROVATI OVOJ CIFRI: Evo koliko srpskih turista trenutno letuje u CG!

BEOGRAD - U zemljama koje nisu uvele posebne uslove za ulazak, trenutno boravi oko 25.000 srpskih turista, dok se u Crnoj Gori sada nalazi oko 75.000 turista iz Srbije, rekao je danas direktor Nacionalne asocijacije turistickih agencija Srbije YUTA Aleksandar Seničić.

Podsetio je da je Crna Gora omogućila ulazak uz obavezne serološke testove i naveo da mali broj ljudi u Crnu Goru putuje preko turističkih agencija i da je uglavnom reč o individualnim putovanjima.

Sezona se, dodaje Seničić, odvija u skladu sa očekivanjima, nakon što su glavne destinacije srpskih turista zatvorile granice zbog epidemije virusa korona. On je naveo da turisti u Egipat mogu uz obavezan PCR test, egipatskom kompanijom Er Kairo.

Ukoliko se putnik iz Srbije ipak uputi u Egipat bez PCR testa, moći će da se testira na licu mesta, jer su turističke organizacije omogućile testiranje putnika u svojim prostorijama. Dodao je da u toj zemlji boravi oko 40 odsto turista manje od planiranog za ovu godinu.

Seničić je istakao da se i tokom septembra nastavljaju čarter letovi za Tursku, u kojoj je zabeležen pad broja srpskih turista za oko 45 odsto. "Sve zajedno sezona je loša, promet je pao za skoro 92 odsto u odnosu na prošlu godinu", rekao je Senčić.

Naveo je da je u toku godine preko turističkih agencija putovalo oko 70.000 turista, dok je prošle godine u ovo vreme broj putnika bio oko 900.000. Seničić je rekao i da je među zaraženim turistima, u ovom momentu mali broj onih koji su se zarazili na nekoj od destinacija, već su uglavnom to oni koji su zaraženi i otputovali iz Srbije. Reč o malom broju i pojedinačnim slučajevima.

Ističe da je 60.000 do 70 000 turista uplatilo polisu koja podrazumeva i rizike oboljevanja od Kovida-19.

Senicić smatra da oni koji putuju na odmor van granica zemlje nisu izložni ništa više većem riziku u odnosu na one koji odmor provode na nekoj od destinacija u Srbiji.

Seničić je naveo da je na vreme izdejstvovana uredba o zamenskim putovanjima, što je pomoglo da mnoge trurističke agencije ne odu u stečaj.

Ističe da je važno da do kraja godine sektor turizma dobije pomoć, budući da je do sada veliki broj radnika ostao bez posla. Mere koje očekujemo da će biti objavljene do kraja meseca trebalo bi da pomognu da se očuva turistička privreda i sačuvaju radna mesta", dodao je Senicić.

Prema njegovim rečima, do sada dodeljeno 320.000 zamenskih putovanja od kojih je iskorišćeno, odnosno realizovano svega 20.000 njih.

Uglavnom je reč o novouugovorenim putovanjima, kaže direktor Jute i dodaje da se nada da će ostatak biti realizovan sledeće godine, Seničić je dodao i da turističke agencije do kraja sezone očekuju veću, sektorsku pomoć države i da od nje zavisi opstanak turističkih agencija.

Kad je reč o Grčkoj...

Albanija je prva na listi zemalja iz koje je "uvezen" najveći broj slučajeva zaraženih virusom kovid u Grčkoj, navodi se u poslednjim zvaničnim podacima grčkog Generalnog sekretarijata za civilnu zaštitu.

Kako prenosi skopski portal A1on, od 972 uvezena slučaja obolelih u Grčkoj od 1. jula do 6. septembra 132 su iz Albanije, 102 iz Bugarske, 89 iz Rumunije, 80 iz Srbije i 54 iz Francuske.

foto: Youtube Printscreen

U ovom trenutku aktivno je 277 slučajeva, dok se njih 559 vratilo u svoje zemlje porekla, a ostalih 136, neaktivnih, ostalo je u Grčkoj. Iako su kopnene granice Grče zatvorene i zabranjen ulaz državljanima iz trećih zemalja, ipak je dozvoljen ulaz albanskim državljanima koji imaju dozvolu boravka u Grčkoj, ali i sezonskim radnicima iz Albanije.

Od ukupnog broja uvezenih slučajeva, 641 je stigao u Grčku vazdušnim putem, dok je 303 ušlo kroz kopnene granice, dodaje Grčki sekretarijat za civilnu zaštitu.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir