SEDNICA O MINIMALCU U PONEDELJAK: Vučić najavio mogućnost povećanja za 2.000 dinara

BEOGRAD - Redovna Sednica Socijalno ekonomskog saveta biće održana 14. septembra u Palati Srbija, a tema je utvrđivanje minimalne cene rada u 2021. godini, najavilo je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Nakon sednice na konferenciji za medije obatiće se predsedavajući SES-a predsednik UGS "Nezavisnost" Zoran Stojiljković, predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije (SSSS) Ljubisav Orbović, predsednik Unije poslodavaca Srbije Miloš Nenezić, ministar finansija Siniša Mali i ministar za rad Zoran Đorđević.

Predsednik Aleksandar Vučić najavio je sinoć mogućnost da visina minimalne zarade bude povećana za 2.000 dinara. To bi bilo povećanje za skoro sedam odsto.

O visini minimalca u narednoj godini su 9. septembra ponovo razgovarali predstavnici sindikata, poslodavaca i Vlade Srbije i to na sednici Kolegijuma SES-a, ali tada nisu želeli da komentarišu ishod sastanka i to da li je eventualno postignuto rešenje i došlo do promene ranijih stavova.

Predstavnici sindikata su tada kratko rekli da nakon kolegijuma ne daju izjave i da će javnost zvanično o ishodu obavestiti u ponedeljak 14. septembra, kada su zakazani završni razgovori.

Kolegijumu u prostorijama UGS "Nezavisnost" tada su prisustvovali ministri Siniša Mali i Zoran Đorđević, predsednik UGS Nezavisnost Zoran Stojiljković, predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisav Orbović i predsednik Unije poslodavaca Srbije Miloš Nenezić.

Predstavnici sindikata i poslodavaca prethodno, 8. septembra na sastanku pregovaračkih timova, uoči održavanja kolegijuma, nisu uspeli da približe stavove u pogledu visine minimaca u idućoj godini i ostali su pri svojim, ranije iznetim predlozima.

Stav sindikata je da bi minimalna cena rada trebalo da prati visinu minimalne potrošačke korpe koja iznosi oko 37.000 dinara.

Predstavnici Unije poslodavaca smatraju da se u privredi nisu stekli uslovi za povećanje minimalca za više od četiri do šest odsto, i da očekivanjanja da on raste više nisu realna.

Navode da ako bi povećanje išlo više od realnog morali bi da traže kompenzaciju za tu razliku. Uslov poslodavaca je da se istovremeno usvoji paket mera koji bi smanjio troškove poslovanja. Procene su da minimalnu zaradu u Srbiji prima oko 350.000 ljudi.

Vlada je prošle godine povećala minimalac sa 27.000 dinara na oko 30.000 dinara u 2020. godini. Po Zakonu o radu, ukoliko poslodavci, sindikati i Vlada Srbije ne postignu dogovor do 15. septembra za narednu godinu, odluku o minimalnoj ceni rada donosi Vlada.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir