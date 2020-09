Oni se hvataju ukoštac s najvećim problemima i vode kompanije ka samom vrhu

Iako su još od antičkih vremena najstariji ljudi smatrani najpametnijim i najsposobnijim, u 21. veku se, potpuno suprotno, najviše očekuje od mladih lidera koji su spoj različitih veština i znanja, spremni da se uhvate ukoštac s najvećim poslovnim problemima i prihvate rizik kako bi postigli najveći rezultat za svoju kompaniju! Od njih se ne očekuje samo ekspertsko znanje iz različitih oblasti poslovanja već i odlično poznavanje psihologije i međuljudskih odnosa, kako bi bili spremni na brza i efikasna rešenja, koje su imperativ uspeha velikih korporativnih sistema.

Menadžer odnosa s javnošću jednog od vodećih sajtova za zapošljavanje mladih u Srbiji - Infostud poslovi - Miloš Turinski kaže da je osnova za uspeh mladih lidera proaktivnost, koju moraju da pokažu još tokom studiranja. - Ukoliko su bili deo studentske organizacije, bavili se projektima, organizacijom događaja, koja je bitna jer pokriva mnoge sfere koje su kasnije neophodne u samoj organizaciji posla, imaju velike šanse za uspeh. Važno je da su tokom studiranja imali praksu, jer poslodavci najviše gledaju praktične osobine i da li mogu da ih prenesu na svoj prvi posao - navodi Turinski i dodaje da mladih lidera najviše ima u oblasti ekonomije, u IT kompanijama, ali ne u smislu IT kadrova već ostalih zaposlenih. - Najtraženiji je IT sektor, iako smo u velikom manjku sa IT kadrovima. Mašinstvo i elektrotehnika su takođe traženo zanimanje. A tu su i ekonomisti. Uglavnom je obuhvaćen Ekonomski fakultet i Fakultet organizacionih nauka (FON). Studenti FON podložniji su da postanu mladi lideri, jer na imaju smerove koji pokrivaju više oblasti i više struka, tako da mogu lakše da se prerasporede i usmere, da dobiju mnogo širu sliku znanja - navodi on i dodaje da je i sektor ljudskih resursa među vodećim jer daje najviše mladih lidera i da zato mladi masovno upisuju psihologiju.

Ističe da je razvoj kao sektor postao popularan u velikim kompanijama: - Razvojnici dobro poznaju prodaju i pregovaranje, i to im pomaže da sagledaju šta treba da razvijaju u svojoj firmi, koji proizvod i uslugu, kako interno i eksterno da se razvija. Mladih lidera ima i u svim velikim firmama, gde postoje centrale, koja ima neke šire usluge, upravo u njoj sede ljudi koji se bave najsitnijim detaljima. Iznad marketinga, prodaje, logistike uvek sedi razvoj.

Veštine koje treba da imaju mladi lideri Komunikativnost Pregovaračke sposobnosti Rad s ljudima Da mogu da funkcionišu u timovima Spremni na promene Da se prilagođavaju novonastalim situacijama Da usvajaju nova znanja i veštine Spremni za dalji razvoj, gde god se zaposle Veštine prezentovanja

Znanje koje treba da imaju mladi lideri Odlično poznavanje rada na računaru: MS ofis, internet, društvene mreže Poznavanje obrade fotografija (neophodno za rad na društvenim mrežama) Gugl analitika važna za one koji se bave marketingom Praktična i teorijska znanja iz oblasti školovanja Poznavanje psihologije i međuljudskih odnosa

