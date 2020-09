EKONOMSKI STRUČNJACI SLAŽU SE U JEDNOM: Gde je DFC, tu su ogromna američka ulaganja!

BEOGRAD - Gde je DFC, tu su i ogromna američka ulaganja, jer u suprotnom oni ne bi dolazili, izjavio je osnivač i predsednik tink-tenk organizacije "East-west bridge" Jovan Kovačić povodom dolaska predstavnika ove američke finansijsko razvojne korporacije u Beograd, kao i odluke o otvaranju predstavništva sa sedištem u Srbiji.

Kovačić za Tanjug kaže da je čuo "analize" da je reč samo o projektima vezanim za KiM, ali tvrdi da su takve priče apsolutno netačne.

"Dolazak DFC je plod, ne samo vašingtonskih sporazuma, o tome se razgovaralo nekoliko meseci, celu godinu... Vašingtonskim sporazumom dolazak DFC je "overen", potvrđen i zagarantovan", objašnjava Kovačić.

Kad je reč o značaju celokupnog sporazuma iz Vašingtona, a imajući u vidu da su, u krajnjoj konsekvenci, Sjedinjene Države autor nezavisnog Kosova, Kovačić smatra i da su potpisivanjem sporazuma u Vašingtonu SAD prihvatile činjenicu da nešto nije bilo u redu u američkoj politici pre 20 godina po pitanju KiM. "I sam predsednik SAD Donald Tramp je izjavio da je politika o Kosovu pogrešno vođena", konstatovao je Kovačić.

Istovremeno, događaj u Beloj kući će, uveren je, itekako imati direktan uticaj na razvoj odnosa između Srbije i Amerike. O tome govori i činjenica da je reč o prvom sporazumu koji je Srbija potpisala u Ovalnom kabinetu Bele kuće.

Kako kaže, već sama ta činjenica mnogo toga govori o potpisanom dokumentu. On napominje da će, imajući u vidu kompletan sadržaj sporazuma, uključujući i tačke koje nemaju veze sa KiM, on itekako imati uticaj na direktne odnose Srbije sa Belom kućom. "Mislim da će se stvari i ubrzati. To je poruka i Evropljanima, jer od kada su krenule američke inicijative, intenzivno pre pola godine i evropska inicijativa je mnogo efikasnija nego što je bila", kaže Kovačić i zaključuje da će Srbija imati velike koristi od ovog sporazuma ubuduće.

Dolazak DFC nije prepreka za nastavak kineskih investicija

Buduća regionalna kancelarija američkog DFC-a delovaće pozitivno na privredni sistem Srbije i može se shvatiti kao želja SAD da ojačaju svoj uticaj kao protivtežu kineskom, ali to nije prepreka za nastavak saradnje sa kineskim partnerima, kaže u izjavi za Tanjug profesorka Fakulteta političkih nauka Dragana Mitrović.

Otvaranje kanacelarije američke Finansijske korporacije za međunarodni razvoj (DFC) u Srbiji dogovoreno je Vašingtonskim sporazumom.

"Taj korak ni na koji način nije prepreka nastavku saradnje sa kineskim partnerima, pogotovo na osnovu već potpisanih sporazuma i dogovorenih projekata", istakla je Mitrović upitana da li će dolazak američkih investicija biti konkurencija kineskim i može li da ih ugrozi.

Ona je objasnila da se u geopolitičkom i geoekonomskom smislu najava dolaska DFC može shvatiti kao nastojanje SAD da kroz razvojne projekte, finansiranje lokalnih inicijativa, malih preduzetnika, ojača svoj politički uticaj ovde, kao protivtežu ekonomskom, a kroz njega i političkom, uticaju Kine i njene popularnosti u Srbiji.

"Svakako da prisustvo još jedne platforme za finansiranje preduzetništva u Srbiji povećava ponudu. Dolazak DFC i otvaranje najavljenog regionalnog centra u Srbiji, ako se to zaista bude i dogodilo, može da govori da SAD žele da ojačaju svoje ekonomsko prisustvo u našoj zemlji i u regionu", rekla je ona.

Dodala je da bi taj potez jasno pokazao da SAD vide Srbiju kao ključnu za ekonomski razvoj čitavog regiona. "To deluje pozitivno na privredni sistem Srbije i ekonomski ambijent. Time se šalje jasna poruka i drugim investitorima da se veruje u budućnost naše privrede", rekla je ona.

Kako je ocenila, investicije preko DFC-a, pozajmice i projekti, imaju opseg usmeren pre svega na male i mikro preduzetnike, žene preduzetnice, a zavisiće i od projekata koje će naši preduzetnici ponuditi. "Radi se o pozitivnom događaju koji može da unapredi sliku i stanje u poslovnom ambijentu Srbije", zaključila je ona.

