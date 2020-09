KUPOVINA KARATA OD SADA MOGUĆA I PREKO MOBILNE APLIKACIJE ER SRBIJE

Er Srbija je dodala nove mogućnosti u okviru svoje mobilne aplikacije pa je korisnicima sada na raspolaganju i opcija kupovine karata kao na sajtu. Pored toga, aplikacija je od danas, 23. septembra, dostupna i na svim mobilnim uređajima sa iOS operativnim sistemom. Aplikaciju Er Srbije do sada je preuzelo gotovo 7 hiljada korisnika. Više od dve trećine poseta veb sajtu nacionalne avio-kompanije realizuje se putem mobilnih uređaja, od kojih gotovo polovinu predstavljaju epl uređaji.

„Od samog početka razvijanja aplikacije primenjujemo pristup postepenog dodavanja funkcionalnosti u skladu sa povratnim informacijama koje dobijajamo od korisnika. Putnici nas sada putem aplikacije mogu obavestiti o bilo kakvom problemu u trenutku kada se desi, a takođe nam mogu slati i predloge za unapređenja i nove funkcionalnosti što nam je veoma važno jer njihove potrebe predstavljaju naš prioritet“, izjavio je Jirži Marek, direktor za komercijalu i strategiju Er Srbije.

Korisnicima aplikacije trenutno su do sada već bile dostupne opcije prijave na let (ček in), skeniranja pasoša, preuzimanja karte za ukrcavanje i njeno čuvanje u Wallet aplikaciji, registracije putem i-mejla, fejsbuka i gugla, podešavanja analitike i vrste poruka koje žele da primaju, kao i veoma značajna mogućnost bezbednog čuvanja putnih dokumenata. Uz novu mogućnost kupovine karata, pretragu letova i informacije o cenama, putnici će u kasnijim fazama razvoja aplikaciju moći da koriste i za kupovinu dodatnih usluga, servisne informacije o statusu leta, promotivne akcije i niz drugih pogodnosti.

Foto: Promo

