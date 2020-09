PUN RASPORED: Mali sa DFC i u firmi učesnici Moja prva plata

Odličan sastanak sa predstavnicima američke Međunarodne razvojne finansijske korporacije ( @dfcgov ) i EXIM banke! 🇷🇸 🇺🇸 Razgovarali smo o budućim zajedničkim projektima koji su važni za gradjane Srbije.

A post shared by Siniša Mali (@mali_sinisa) on Sep 23, 2020 at 6:21am PDT