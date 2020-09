ALABAR NAJAVIO INVESTICIJE: U Beograd na vodi biće uloženo oko 3,5 milijardi dolara, uložili smo ovde i svoju reputaciju i ugled

Predsednik kompanije Eagle Hills Muhamed Alabar izjavio je danas da će u Beograd na vodi biti uloženo ukupno oko 3,5 milijardi dolara ističući da sam novac nije najvažniji, jer je od toga daleko važnija sva korist koju će Beograd i Srbija imati od tog projekta.

Alabar je tako odgovorio na pitanje novinara koliko je novca do sada stiglo iz kompanije Eagle Hills i da li je zadvoljan dinamikom radova pošto ima kašnjenja.

foto: Ana Paunković

"Ne radi se ovde samo o novcu, da li je tu 300 miliona odvojeno za investicije ili 200 miliona koliko je uloženo u ovaj tržni centar. Tu nije samo reč o radnim mestima koja su otvorena za izgradnju ovog tržnog centra već i koliko će ostati radnih mesta za kasnije", rekao je Alabar apostrofirajući i zadovoljstvo građana izgledom Beograda na vodi i novom atmosferom koju je doneo gradu.

foto: Ana Paunković

Alabar navodi da je reč o 1.000 novih radnih mesta, ali i o svim koristima koje će vlada i grad Beograd imati od naplate poreza i drugih prihoda.

To je veoma važno za zemlju koja se gradi, naglasio je Alabar i dodao da niko svu tu korist ne može da kupi.

foto: Ana Paunković

"Ovde će biti uloženo oko 3,5 milijardi dolara. Tačno je da novac pokreće sve, ali mi smo ovde uložili i svoju reputaciju i ugled kako bi ovaj projekat ispao kako treba. Ovde će se razvijati i turizam", napomenuo je Alabar.

Dodaje da posluje u 14 zemalja širom sveta i da zna da je nada daleko važnija od svog tog noca koji se ulaže.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić se odgovarajući na to je dodao: "Alabar je rekao 300 plus 200 miliona, jasno vam je koliko je do sada uloženo, a mora još mnogo da se uloži, Alabar je davao u trenucima krize ogroman i svoj lični novac i ja sam mu na tome zahvalan. Jer, nije hteo da ovo beogradsko gradilište stane ni na jedan trenutak".

foto: Ana Paunković

Vučić kaže da govori o stotinama miliona dolara i da se sa Alabarom, kada su se prvi prvi put sreli, dogovorili da naprave nešto najlepše u ovom delu Evrope.

foto: Ana Paunković

"Čini mi se da smo uspeli i uspećemo i to je moj odgovor vama na pitanje, a posebno ću uvek da branim javno - privatna partnerstva i privatnu svojinu, jer je privatna svojina ono što gura zemlju napred i pravi je uspešnom. Ponosan sam na to, posebno kada imate ovakve investitore, nekoga ko je najpoznatiji u svetu", dodao je Vučić.

Istakao je da Alabar radi u Beogradu fantastičan posao i još jednom mu zahvalio na tome, kao i domaćim preduzećima koja su angažovana na projektu "Beograd na vodi".

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir