IMA AGENCIJA KOJE SU PROŠLE ODBOR ZA KREDITNU GARANCIJU: Nisu sve turističke agencije stavile ključ u bravu

Nakon novonastale situacije u Srbiji i prema pisanju medija, mogućnosti da turističke agencije ostanu bez licenci, iz nadležnog ministarstva, ali i iz pojedinih agencija demantovani su ti navodi.

Turistička inspekcija neće oduzimati licence agencijama, organizatorima putovanja, sve dok se ne pronađe neko rešenje za problem, koji je nastao zbog odluke osiguravajućih kuća da više ne izdaju polise osiguranja.

Izlazak iz ove situacije očekuje se u narednih sedam do 10 dana, do kada bi trebalo da se razmotri pitanje bankarskih garancija, kao model za obezbeđivanje sigurnosti putovanja, prilikom sklapanja turističkih aranžmana. Ono, međutim, ne znači puno svim agencijama, jer će novac za njih imati samo one najjače.

Povodom ove situacije oglasio se i direktor turističke agencije Travelland Miloš Jovović i istakao da ta agencija jeste prošla kreditni odbor.

-Kao jedna od najinsloventnijih agencija smo prošli kreditni odbor za dobijanje bankarske garancije i očekujemo uskoro rešenje, jer očigledno neko svoj posao nije završio do kraja. Cela priča konstantno degradira našu branšu i tražimo da se sprovede "istraga" ko nije izmirio svoja dugovanja ka osiguravajućim društvima, jer Travelland apsolutno i neopozivo demantuje tu zaista neukusnu i devastirajuću vest, koja se danima prožima kroz medije i konstantno narušava našu poslovnost. Ko se davi u blatu, neka se davi sam, a ne da povlači nas – rekao je Jovović za portal SrbijaDanas.

Mnoga udruženja poslednjih mesec dana upozoravala su nadležne da im licence ističu 1. oktobra, kao i da osiguravajuće kuće ne žele više da im izdaju polise, zbog navodnog prevelikog rizika u poslovanju, što bi za njih značilo - ključ u bravu. Ipak, održan je sastanak nadležnih u Ministarstvu i predstavnika Udruženja banaka, na kojem se razmatralo pitanje bankarskih garancija.

- Predstavnici Udruženja banaka dostaviće do kraja nedelje predlog procedure za funkcionisanje i evenutalno aktiviranje bankarskih garancija. Ovakav model garancije putovanja, do sada nikada nije bio korišćen u praksi, iako je predviđen Zakonom o turizmu. Procedura koja bude bila doneta, biće ugrađena u novi Pravilnik o garancijama putovanja. Predstavnici Ministarstva će posredovati između osiguravajućih kuća i turističkih agencija, kako bi se rešio aktuelni spor - kazao je ministar turizma Rasim Ljajić.

Prema rečima Ljajića, sasvim je neuobičajeno da osiguravajuće kuće, tri dana pre isteka roka važenja aktuelnih licenca, naprasno obaveste agencije da neće da pružaju tu vrstu usluge, pravdajući se velikim stepenom rizika.

- Suština jeste da osiguravajuće kuće rade procenu rizika za svaku pojedinačnu agenciju i da posluju sa onima, za koje procene da su stabilne i solventne. Nećemo im oduzimati licence, jer očekujemo da se problem reši u narednih desetak dana. A, kako je letnja sezona već završena, ne očekuje se sklapanje novih turističkih aranžmana u ovom periodu - istakao je Ljajić.

