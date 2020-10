GLOBALNA KREATIVNA ELITA NA FESTIVALU #KAKTUS2020!

Najbolji i najnagrađivaniji svetski kreativci i komunikacioni stručnjaci iz agencija Energy BBDO Čikago, McCann Njujork, AKQA Brazil, Saatchi&Saatchi Australija, Leavingstone Gruzija, Dentsu Aegis Network Singapur, Publicis Italija, kao i kompanija Google i Spotify, samo su neki od predavača na šestom festivalu integrisanih komunikacija – KAKTUS 2020. Festival će biti održan 3. i 4. novembra online, pod sloganom „Unique in being different“.

Kao i prošle godine, KAKTUS 2020 ponudiće učesnicima kvalitetan i raznovrstan program iz različitih oblasti integrisanih komunikacija. Među glavnim predavačima ove godine nalaze se i Ioana Filip, SVP Global Executive Creative Director, Energy BBDO, Čikago; Renato Zandoná, Executive Creative Director, AKQA, São Paulo; Joao Flores, Chief Creative Officer, Dentsu Aegis Network Singapur; Sandra Bold, Global Creative Director, Publicis Italija i Elav Horwitz, SVP Global Innovation Director u McCann Worldgroup Njujork.

Tokom dva dana kvalitetnog programa, učesnicima festivala predstaviće se i Chris Mccarty, Head of Creative Strategy, The ZOO, Google (Francuska); Bruno Luglio, Creative Director, Spotify (USA); Raj Pathmanathan,

Creative Director i Jelena Stošić, Strategy Director u Kids Industries the family agency, London (UK); Bruno Regalo, Creative Director / Head of Art & Design, TBWA\Chiat\Day, Los Angeles (USA); Will Rust, Founder, Stupid Ideas (Danska); Andrea Henao, Partner & Managing Director, 360 Agency Berlin; Santi Urso, Creative & Art Director, Saatchi & Saatchi Australija; Ana Anđelić, Strategy Executive & Author of The Business of Aspiration, Njujork; Saymon Medeiros, Senior Art Director, Wunderman Thompson, Dubai (UAE); Dawid Szczepaniak, Chief creative officer & Partner, VMLY&R, Varšava; Folker Wrage, President, Leavingstone International, Gruzija i Jan de Jong, Co-founder & Managing Partner, Webpower Adria (Hrvatska).

Prvog i drugog dana biće organizovano i nekoliko kreativnih diskusija, a jedna od njih je i panel na temu Innovation hype (powered by Delta Holding).

Pored konferencijskog dela festivala, biće upriličena i promocija drugog izdanja publikacije ADBOOKA, kao i godišnja dodela strukovnih nagrada KAKTUS 2020 i KAKTUS Talents.

Biografije predavača dostupne su na sajtu https://kaktus.rs/

(Promo - tekst / Foto: Promo)

