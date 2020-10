NEŠTO VELIKO SE SPREMA: Velike metrolole se zatvaraju, a mnogi STRAHUJU šta će biti sa novcem!

Vrlo lako vrednost unce zlata može da dostigne vrednost od neverovatnih 4.000 dolara, poručio je nedavno Frenk Holms, glavni izvršni direktor investicione kompanije US Global Invest, prenosi CNBS!

Ova prognoza probudila je investitore. Oni dobro znaju da strahovit rast vrednosti zlata ukazuje da u svetu nešto nije dobro i da će aktuelni novac vredeti mnogo manje. U avgustu vrednost zlata zabeležila je najveću vrednost u svojoj istoriji. Vrednost jedne unce zlata premašila je 2.000 dolara.

Posle vrtoglavog rasta, najava vakcine umirila je svet, ali i cenu zlata. Cena zlata je u prethodnih mesec dana mirovala. Zatvaranje najvećih metropola sveta - Njujorka, Madrida, Pariza... ukazuje na to da se pandemija ne smiruje i da smo na pragu novog udara Kovida 19.

Sve to ukazuje da su pred zlatom novi izazovi i nove rekordne vrednosti. Posle faze mirovanja, novi udar pandenije doveo bi do novih radikalnih mera od strane svih država i sigurno je da će vrednost zlata odvesti na na novi level, koji do sada nije zabeležen.

Centralne banke kao da su predosetile rizike koji dolazi, pa su prethodnih godina kupile enormno velike količine zlata i na taj način zaštitile u dobroj meri svoju imovinu.

Nemački građani u prvom šestomesečju ove godine kupili su neverovatne količine zlata i na taj način postali su nacija čiji građani imaju najviše najvrednijeg zlata po glavi stanovnika.

Sa druge strane okeana imamo situaciju gde se upumpavaju bilijarde dolara u finansijske tokove, kako bi se pružila podrška američkoj privredi tokom pandemije Kovida 19.

,,Nikada do sada nismo imali situaciju da Centralne banke štampaju tolike količine novca bez ikakvog interesa, tj.po nultoj kamatnoj stopi. Sve to ukazuje da novac može postati bezvredan", ističe Holms u svojoj analizi.

Mnogi investitori širom sveta, usled aktuelnih dešavanja ulažu novac u investiciono zlato. Cilj jeste da zaštite svoj kapital od inflacije, kojoj su izložene najzastupljenije valute - dolar i evro. U Evropi je primetan trend da pravna lica sa visokom poslovnom akumulacijom, upravo istu štite kupovinom investicionog zlata. Zlato predstavlja najbolju imovinsku kategoriju u vremenu gde postoje očigledni monetarni rizici. Zlato je deo imovinskog porfolia koji ne može nikada da propadne. Vrednost zlata se vremenom ne amortizuje, već uvećava .Upravo kroz uvećanje svoje vrednosti zlato štiti novac od obezvređivanja. Inflacija ne predstavlja ništa drugo, već amortizaciju novca u papirnoj formi, ili u formi digitalnog zapisa.

Građani i firme u našoj zemlji imaju istu mogućnost da zaštite svoj kapital, kao i građani Nemačke i Evropske unije.

ZLATARA GOLD, uvoznik i prodavac investicionog zlata u našoj zemlji, omogućila je da možete kupiti investiciono zlato bez čekanja i bez plaćanja unapred.

Proizvodi iz najvećeg nemačko-švajcarskog koncerna ARGOR HERAEUS dostupni su za kupovinu odmah.

Kretanje vrednosti zlata u proteklom periodu možete videti na sledećem dijagramu foto: Gold price

Kurir