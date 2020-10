MINISTAR MALI KORAK PO KORAK OBJASNIO PRAVILA IGRE: Od danas slanje koverti za "Uzmi račun i pobedi 2020" (FOTO)

Svi punoletni građani Republike Srbije mogu od danas da šalju koverte za učešće u nagradnoj igri „Uzmi račun i pobedi 2020“. Jedna koverta treba da sadrži 10 fiskalnih računa ili 10 slipova od plaćanja karticom (ne smeju se mešati) pojedinačne vrednosti od najmanje 100 dinara, ne starijih od 1. septembra 2020. Mogu se koristiti koverte bilo koje boje, veličine ili oblika, koje staju u poštansko sanduče. Prilikom adresiranja, dovoljno je da na prednjoj strani napišete UZMI RAČUN I POBEDI 2020. Na poleđini pošiljke obavezno je da se čitko upišu ime i prezime, adresa prebivališta/boravišta iz ličnog dokumenta, kao i kontakt telefon. Slanje koverata je besplatno, a o njihovom čuvanju do formalnog početka nagradne igre stara se Pošta Srbije. Prvo izvlačenje se očekuje krajem meseca novembra. Srećno! 🇷🇸

