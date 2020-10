STIŽE NAPLATA OD BANKE, NEK SE SPREME SVI KOJI IMAJU KREDIT! Rata vam je veća? Evo kako da se vratite na staro i koliko to KOŠTA

Stopiranih rata na kredite više nema. Ako već nisu, banke će vam do kraja ovog meseca naplatiti prvu ratu posle moratorijuma, a ona će nesumnjivo biti veća.

Nekima će rast biti toliki da će odmah poželeti da se reše uvećane rate koja će trajati sve do kraja otplate kredite. I to je moguće, a mi smo analizirali kako i koliko će to da vas košta.

Istina je da je mnogima pauza dobrodošla, ali ima i građana koji nisu obratili pažnju na to da su banke redovnu kamatu obračunavale i u ovom periodu (samo je nisu naplaćivale), i da će taj iznos biti dodat na preostali dug.

Banke su klijentima ponudile tri mogućnosti kada je reč o nastavku otplate kredita. Onima koji ne žele veće rate tokom celog perioda otplate, ponuđena je opcija da odmah u potpunosti plate sve "preskočene" mesečne rate, tako što će se javiti bankama i izmiriti svoj dug za ovaj period.

Nakon toga nastavljaju da plaćaju potpuno istu ratu kao i pre uvođenja moratorijuma, a isti im ostaje i ukupan rok otplate kredita.

Na primer, ako ste tokom svih pet meseci stopirali svoj stambeni kredit sa mesečnom ratom od 300 evra, a sačuvali ste novac za te rate, možete da dođete u banku i platite 1.500 evra, kako biste dalje otplaćivali zajam po planiranom ritmu.

Druga varijanta omogućava klijentima da plate samo kamatu obračunatu za vreme trajanja moratorijuma, dok im se rok otplate produžava i glavnica za ovaj period će im biti naplaćena na kraju, u dodatnih nekoliko meseci koliko je trajao zastoj.

Konkretno, ako se mesečna rata od 300 evra sastoji od 150 evra glavnice i 150 evra kamate, to znači da nakon isteka moratorijuma možete da platite 750 evra kamate ako ste iskoristili oba zastoja (ukupno pet meseci), dok će vam pet glavnica biti naplaćene na kraju otplate zajma, u dodatnih pet meseci. I u ovom slučaju rata će vam ubuduće biti ista kao pre moratorijuma.

Šta ako imate keš kredit? Ako imate keš kredit sa ratom od 150 evra, pri čemu polovinu čini kamata, potrebno je da uplatite 375 evra za pet meseci zastoja i nastavljate sa otplatom rata kao i ranije. Poslednjih pet glavnica dospeće vam u dodatnih pet meseci, na kraju roka otplate.

Kurir.rs/Blic

Kurir