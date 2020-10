MINISTAR MALI NAJAVIO: Uskoro izlazimo s procentom povećanja plata u javnom sektoru

Narednih dana biće poznato koliko će biti povećanje plata u javnom sektoru iduće godine, najavio je danas ministar finansija Siniša Mali i poručio da je javni dug pod kotrolom i da je trenutno na 57 odsto BDP-a.

On je rekao da se MMF saglasio da Srbija ima prostora za povećanje plata i da je to dobra mera i naveo da je na tome predsednik Aleksandar Vučić insistirao u razgovorima sa predstavnicima te međunarodne finansijske institucije.

Podsetio je da su ove godine plate povećane za skoro 10 odsto, a da će za narednu godinu to povećanje biti nešto manje.

"Treba da shvatimo kakvo je ekonomsko čudo urađeno u par godina, jer u ovom trentuku govorimo i o povećanju plata, zadržavamo makroekonomsku stabilnosti, govorimo o stopama rasta više od šest odsto sledeće godine", rekao je Mali.

foto: Printscreen TV Prva

Mali, koji će ostati ministar finansija i u novoj vladi, kaže da će od 1. janura 2021. biti povećana minimalnog cena rada za 6,6 odsto, a penzije 5,9 odsto.

Naveo je da ostaje cilj da krajem 2025. prosečna plata u Srbiji bude 900 evra, a penzija 430 ili 440 evra.

Napomenuo je da je javni dug pod kontrolom i da je zadržan ispod 60 odsto, u ovom trenutku iznosi 57 odsto, pri čemu su, dodaje, sprovedene opsežne mere podrške u uslovima epidemije korona virusa, vredne 5,8 milijardi evra.

Mali kaže da je tu i garantna šema u vezi sa jeftinim i dugoročnim kreditima koji su usmereni na mikro, mala i srednja preduzeća od dve milijarde evra za ublažavanje negativnih posledica kovida 19, čiji je garant država.

Naveo je da je tu i američka Međunarodna finansijska korporacija (DFC), koja je pre mesec dana otvorila kancelariju u Beogradu, a sa kojom se pregovora o uslovima kredita, odnosno kamatama i njihovoj ročnost i tome da li će ona biti na sedam ili čak deset godina.

"To bi bilo sjajno kad bismo uspeli da povećamo ročnost kredita. Radi se o podršci makro, malim i srednjim preduzećima. Očekujem da će to do kraja godine da krene, zavisi od njih, vidite oni su potpuno posvećeni tome", kaže Mali.

Ministar je rekao i da imamo dovoljne rezerve zlata, nikad veće, i da to daje mogućnost da se sprovodi odgovorna ekonomska politika, da se kontorliše kurs i inflacija, kao i stabilnost u budžetu.

"Zlato očigledno na svetskom nivou dostiže rekordne cene. Mi smo potpuno bezbedni i sigurni, inflacija je na rekordno niskom nivou i kurs je stabilan i pored najveće ekonomske krize", naveo je Mali.

(Kurir.rs/Tanjug)

