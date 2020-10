BOGAT PROGRAM FESTIVALA KAKTUS 2020 I PREMIJERA FILMA „KREATIVNI GEN“

Šesti nacionalni festival KAKTUS 2020 ove godine trajaće tri dana. Konferencijski deo festivala, sa predavanjima najboljih i najnagrađivanijih svetskih kreativaca i komunikacionih stručnjaka, biće održan 3. i 4. novembra online na platformi https://live.kaktus.rs/. Trećeg dana, odnosno 5. novembra u Cineplexx Ušće Shopping Center, biće organizovana premijera prvog dugometražnog dokumentarnog filma o razvoju advertising industrije u Srbiji, pod nazivom “Kreativni gen”, kao i promocija drugog izdanja publikacije ADBOOKA i godišnja dodela strukovnih nagrada KAKTUS 2020 i KAKTUS Talents.

Kao i prošle godine, KAKTUS 2020 ponudiće učesnicima kvalitetan i raznovrstan konferencijski program iz različitih oblasti integrisanih komunikacija. Među glavnim predavačima ove godine nalaze se i Ioana Filip, SVP Global Executive Creative Director, Energy BBDO, Čikago; Renato Zandoná, Executive Creative Director, AKQA, São Paulo; Joao Flores, Chief Creative Officer, Dentsu Aegis Network Singapur; Sandra Bold, Global Creative Director, Publicis Italija i Elav Horwitz, SVP Global Innovation Director u McCann Worldgroup Njujork.

Tokom dva dana kvalitetnog programa, učesnicima festivala predstaviće se i Chris Mccarty, Head of Creative Strategy, The ZOO, Google (Francuska); Bruno Luglio, Creative Director, Spotify (USA); Raj Pathmanathan, Creative Director i Jelena Stošić, Strategy Director u Kids Industries the family agency, London (UK); Bruno Regalo, Creative Director / Head of Art & Design, TBWA\Chiat\Day, Los Angeles (USA); Will Rust, Founder, Stupid Ideas (Danska); Andrea Henao, Partner & Managing Director, 360 Agency Berlin; Santi Urso, Creative & Art Director, Saatchi & Saatchi Australija; Ana Anđelić, Strategy Executive & Author of The Business of Aspiration, Njujork; Saymon Medeiros, Senior Art Director, Wunderman Thompson, Dubai (UAE); Dawid Szczepaniak, Chief creative officer & Partner, VMLY&R, Varšava; Folker Wrage, President, Leavingstone International, Gruzija; Dimitris Tsoutsos, Head of Strategy, Publicis Groupe, Grčka i Jan de Jong, Co-founder & Managing Partner, Webpower Adria (Hrvatska). Prvog i drugog dana biće organizovano i nekoliko kreativnih diskusija, a jedna od njih je i panel na temu Innovation hype (powered by Delta Holding).

Treći dan festivala započeće promocijom drugog izdanja publikacije ADBOOKA, pod sloganom „The power is in you!“ ADBOOKA ove godine slavi kreativnu moć ljudi koji rade u advertising industriji i koji svojom kreativnošću menjaju stvari u društvu i struci. ADBOOKA je projekat humanitarnog karaktera, pa će, kao i prošle godine, deo tiraža biti u slobodnoj prodaji po ceni od 30 evra po komadu, a sav novac koji se prikupi od prodaje tiraža biće doniran SOS Dečijim selima Srbija.

Za treći dan festivala zakazana je i premijera prvog dugometražnog dokumentarnog filma o razvoju advertising industrije u Srbiji, pod nazivom „Kreativni gen“. Ovo je prvi dugometražni film o struci ikada snimljen u Srbiji.

Film obuhvata period od 2008. do 2020. godine, odnosno period kada se struka u Srbiji najbrže razvijala. Ovih 12 godina obeležile su velike promene na svim poljima – od kreative, produkcije, pojave i ekspanzije prvih društvenih mreža, masovnog otvaranja novih agencija, do dolaska globalnih kompanija na srpsko tržište koje su sa sobom donele i nove trendove, pa sve do 2020. godine koja je bila posebno izazovna i svojevrstan restart za advertising industriju. U filmu govori 15 direktora i kreativnih direktora agencija u Srbiji, koji kroz sedam ključnih tema daju pregled i retrospektivu razvoja advertisinga u našoj zemlji.

Festival će ove godine biti zatvoren dodelom nagrada najboljima u struci. Nagrade se dodeljuju u 24 kategorije, a dobijaju ih organizacije, kompanije, institucije i agencije za najkvalitetnije i najprofesionalnije pojedinačne i integrisane kampanje u protekloj godini. Glavne nagrade na festivalu su, kao i do sada, Agencija godine, Oglašivač godine i Integrisana kampanja godine – Grand Prix. Spisak finalista objavljen je na zvaničnom sajtu festivala. Nagrade će biti dodeljene i mladim talentima u okviru takmičenja KAKTUS Talents, koji su ove godine imali zadatak da odgovore na brief udruženja SOS Dečija sela Srbija.

Više informacija o festivalu i programu možete pronaći na sajtu https://kaktus.rs/

Promo tekst

Kurir