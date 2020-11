ŠOK-CENE NA ZLATIBORU: Ar se kreće i do 50.000 evra, a ovo selo je postalo HIT!

Višegodišnja jagma za placevima na najposećenijoj turističkoj planini učinila je svoje - u centru turističkog naselja sve je manje zemljišta na prodaju, a tamo gde ga ima plaća se suvim zlatom. Liči da će se narednih godina nešto slično dešavati kilometrima daleko, u području kojim je trasirana najduža gondola na svetu.

U centru Zlatibora, u jednoj agenciji za promet nekretnina, privatnih placeva na prodaju više skoro da i nema. Poneki koji je preostao za prodaju košta od 2.000 evra po aru u udaljenijim naseljima Zova 3 i Gajevi, do 50.000 evra koliko se vrednuje ar u prvoj građevinskoj zoni. U drugoj zoni za ar se traži oko 15.000 evra.

- Tražnja za placevima je kao i ranije – velika, ali problem je što više nema slobodnih parcela, - kažu u agenciji za promet nekretnina.

U ovom delu Zlatibora nalazi se nekoliko sela, u kojima su cene placeva, kako se realizacija projekta gondole bližila kraju, drastično rasle. Jedno od njih je Ribnica u podnožju Tornika, u čijem ataru se nalazi Ribničko jezero kraj koga je stacionirana međustanica gondole.

- Dok nije krenula priča o izgradnji gondole, Ribnica je bila zapećak na kugli zemaljskoj, ali više nije tako. Ovde sve češće navraćaju i oni koji bi da odmaraju i oni koji bi da kupuju zemljište. A njegova cena raste, - priča Boško, Užičanin koji poseduje kuću sa imanjem u Ribnici.

U najboljem slučaju, kaže on, ar placa u Ribnici do pre neku godinu mogao je da se proda za 3.000 evra, i to blizu Tornika.

- Jedan Čačanin je na samom putu za Tornik, 600-700 metara od skijališta, skoro kupio plac za 7.000 evra po aru. Moja komšinica je prošle jeseni prodala četiri ara za 20.000 evra. Da je sačekala godinu dana mogla je više uzeti jer ova i prošla jesen nisu iste. Gondola samo što nije puštena u rad, a cenu placeva digli su putevi koje je nedavno opština Čajetina, za samo nekoliko dana asfaltirala po celom selu, - kaže Petrović.

Njegov otac 2008. prodao je četiri ara za 12.000 evra. On danas ne bi dao ar ispod 5.000. Na vrata mu je, priča, dolazio jedan Beograđanin i raspitivao se za njegov plac.

- Rekao sam da nisam spreman još uvek da prodam, jer znam da će cene, kako se Zlatibor bude sve više razvijao u ovom području, i daje rasti. Poručio mi je: "Ako budeš hteo da prodaš - javi mi se" - kaže sagovornik lista.

