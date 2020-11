MOMIROVIĆ POSLE PRVOG SASTANKA SA PREDSTAVNICIMA TRANSPORTNE ZAJEDNICE: Olakšaćemo transport za građane i privredu

Uložićemo maksimalne napore kako bi olakšali poslovanje i poboljšali transport za građane i privredu, kaže ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović posle prvog sastanka sa predstavnicima Transportne zajednice.

Momirović je rekao da su na sastanku otvorena mnoga pitanja, među kojima je ključno pitanje čekanje na granicima, granični protok i granične procedure.

"To je ono što koči ekonomiju, što povećava troškove u poslovanju. Zajedno smo se saglasili da damo sve od sebe, da damo maksimum, kako bismo olakšali poslovanje i kako bismo poboljšali transport naših građana i privrede", naveo je Momirović.

Ministar je rekao da je napravljena agenda i definisani koraci u vezi sa tim šta moramo da ispunimo u narednoj godini, šta treba raditi naredne tri godine i šta je cilj za pet godina.

Naveo je da postoje pitanja koja su relatvino jednostavna i koja mogu da se poboljšaju relativno brzo, kao na primer to što na nekim graničnim prelazima ne postoji dovoljan broj vaga za merenje transporta.

"Mislim da to možemo relativno brzo da rešimo, ali postoje neka pitanja koja su decenijama zapuštena, koja moramo sada da rešimo", kaže Momitović.

Kako je rekao, to se odnosi prvenstveno na komunikaciju i infrastrukturu.

Momirović je naveo da je železnica bila decenijama zapuštena, a da sada država investira jako veliki novac u železnicu.

"Poslednjih pet godina imamo više investicija nego u prethodnih 50 godina. Objektivno, imate mnogo problema, ne može to tek tako da se realizuje, nije to jednostavna priča, ali mislim da smo na putu da rešimo i to je apsolutni prioritet mene kao ministra", naglasio je Momirović.

Za sebe navodi da je čovek koji je došao iz privrede, da su mu jasni nalozi predsednika i da će dati sve od sebe u radu.

Napomenuo je da je ekonomsko povezivanje regiona, nesmetani protok ljudi i roba, kao i jačanje ekonomije prioritet Vlade i predsednika.

"Na tome se puno radilo u prošlosti, ali definitivno ima još prostora da se uradi", dodao je Momirović.

Direktor Stalnog Sekretarijata Transportne zajednice u Beogradu Matej Zakonjšek izrazio je zadovoljstvo što se sastao sa novim ministrom sa kojim je, kaže, razgovarao o svim prioritetima na kojima se radi u Transportnoj zajednici.

On je za Tanjug naveo da je sa Momirovićem razgovarao o bezbednosti i situaciji na putevima, olakšavanju transporta na graničnim prelazima i ulaganjima u železnicu, a posebno o investiciji u železnički Koridor 10.

Zakonjšek kaže da je taj koridor važan za Srbiju, kao i za ceo Zapadnih Balkan i EU, te dodao da se radujem radu sa ministrom Momirovićem u budućem periodu.

(Kurir.rs/Tanjug)

