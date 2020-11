INOVACIJA ZA UGOSTITELJE – REZULTAT PRIJATELJSTVA I AMBICIJE, ZA POMOĆ DRUGIMA

„Ideja za ovu platformu proizišla je iz dugogodišnjeg prijateljstva sa osobom koja je u ugostiteljskoj industriji, i rezultat je naše ambicije da zajedno stvorimo nešto što će biti od pomoći drugima“, govori Dragana Čalija, vlasnik Saint Di, uslužno - programerske kompanije koja je iznedrila OrderEngine, softversko rešenje koje unapređuje svakodnebne poslovne procese ugostiteljske industrije. Ova aplikacija je postavila jedinstveni digitalni kanal ѕa slanje i primanje porudžbina koji rešava brojne probleme u lancu nabavke u ugostiteljstvu. Ipak, put hiljadu od milja počinje prvim korakom.

„Pre realizacije, bilo je potrebno uraditi detaljnu analizu tržišta i njegovih potreba. Srećom, mi smo imali brojna poznanstva u ugostiteljskoj industriji, pa smo uspeli da dobijemo relevantne povratne informacije od potencijalnih korisnika. Dakle, osim sjajne ideje, potrebna vam je validacija od realnih korisnika. Pored toga, ono što je naravno najneophodnije je novac kako biste ideju pretočili u gotov proizvod, kao i kvalitetan i motivisan tim koji će to uraditi“, objašnjava.

Potom je trebalo doći do inicijalne baze korisnika. „S obzirom na to da je naša platforma namenjena biznis tu biznis korisnicima, danas popularan digitalni marketing nije bio opcija. Sa ovim izazovom smo se uhvatili u koštac tako što smo rešili da investiramo i zaposlimo menadžera prodaje, koji vrši promociju i prodaju na tržištu, jer smo shvatili da je to najefikasniji način za sticanje korisnika u industriji u kojoj se probijamo“, govori.

Baviti se startap biznisom, za Draganu je, kako kaže, stvar želje za promenom i dinamičnim pristupom životu. „Ukoliko potrošite suviše vremena i sredstava na savršen proizvod, a na kraju ga niko ne koristi, onda proizvod i nema smisla. Postavili smo ciljeve koji globalno mogu da poboljšaju efikasnost nabavke u lancu distribucije. Kada smo dobili potvrdu da naša ideja doprinosi poslovanju ugostiteljske industrije u Srbiji, sledeći korak je bio širenje na globalnom nivou. Za to smo odabrali London“, ističe.

Cela priča ima i onu, u prvi mah manje vidljivu, ali itekako važnu i prisutnu, edukativnu i motivacionu liniju. „Sa skromnim ali ponosnim osmehom ću reći da sad već neretko čujem kako sam ljude podstakla da se otisnu u preduzetničke vode. Skoro mi je prišla devojka i rekla kako me je slušala jednoj konferenciji kako sam je inspirisala da donese odluku da i sama postane preduzetnica. Ona sada ima prilično popularan startap u Srbiji. Mnogo mi je drago kada čujem da je moj primer poslužio nekome kao podsticaj da se odvaži i pokrene svoj biznis“, zaključuje.

Kampanja „Znam da mogu“ sprovodi se u okviru Programa podrške razvoju i promociji ženskog inovacionog preduzetništva pokrenutog od strane Kabineta ministra zaduženog za inovacije i tehnološki razvoj. Kampanja za cilj ima promociju ovog i sličnih uspeha srpskih preduzetnica, ali i ohrabrivanje žena da pokrenu sopstveni biznis i ostvare svoje preduzetničke zamisli.

Foto: Promo

Kurir