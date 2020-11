KOMPANIJA DM DROGERIE MARKT: Uspešno i stabilno poslovanje i u izazovnim okolnostima

Ostvaren promet u Srbiji od 15,6 milijardi dinara, što predstavlja porast od 17,7 odsto, dok je na nivou dm grupe u Evropi ostvaren promet od 11,5 milijardi evra;

Beograd, 12. novembar 2020. godine – Prilagođavajući se izazovnim okolnostima u kojima se našla čitava globalna zajednica, kompanija dm drogerie markt uspešno je zaokružila 16. godinu poslovanja u Srbiji sa zabeleženim rastom od 17,7 odsto i ostvarenim prometom od 15,6 milijardi dinara. U finansijskoj 2019/20. godini, najveći drogerijski lanac u Evropi učvrstio je poziciju stabilne, uspešne i odgovorne kompanije.

Kompanija dm nastavila je ekspanziju na domaćem tržištu i, sa novootvorenih devet drogerija, proširila svoju prodajnu mrežu na 106 objekata u zemlji, čime je i broj zaposlenih premašio 1.100 ljudi. U otvaranje novih prodavnica i modernizaciju postojećih uloženo je više od 548 miliona dinara. Izvanredan rast prometa zahteva i velike skladišne kapacitete, te se moderno opremljen distributivni centar kompanije prostire na skoro 11.500 kvadrata, a za logistiku i snabdevanje dm drogerija zaduženo je preko 200 zaposlenih.

Na nivou Grupe, dm drogerie markt ostvario je promet od 11,5 milijardi evra, a trenutno posluje u 13 zemalja Evrope, sa mrežom koja broji 3.765 drogerija i više od 62.600 zaposlenih.

„U ovoj najizazovnijoj godini, kako za poslovnu zajednicu, tako i za čitavo naše društvo, pokazali smo da, kao kompanija, možemo da poslujemo stabilno i u nepredviđenim okolnostima i da brzo i adekvatno reagujemo na sve izazove. Najvažnije je što smo i u tim trenucima uspešno odgovorili na potrebe naših kupaca. Na nivou kompanije, veliku zahvalnost dugujemo našim zaposlenima koji su pokazali izuzetnu požrtvovanost i predanost u vanrednim okolnostima i zato je ovaj poslovni uspeh posvećen upravo njima. Iz dana u dan prilagođavali smo se izmenjenim uslovima rada i uspeli da, uz sve primenjene mere, dm drogerije održimo bezbednim mestom za boravak kako zaposlenih, tako i kupaca. Takođe, veoma smo zahvalni svim poslovnim partnerima čija nam je podrška bila naročito dragocena u novonastaloj situaciji. Pored novih investicija i projekata, godinu za nama obeležio je i niz društveno odgovornih inicijativa kojima već tradicionalno potvrđujemo našu spremnost da zajednicu u kojoj poslujemo svakodnevno činimo boljim mestom za život svih nas“, poručila je direktorka dm drogerie markt Srbija i Severna Makedonija Alexandra Olivera Korichi.

I pored izvanrednog dodatnog ulaganja u zdravstvenu sigurnost i bezbednost kupaca i zaposlenih, dm je u prethodnom periodu značajno snizio redovne cene više od 2.300 proizvoda iz kompletne ponude, čime se na tržištu dodatno diferencirao kao mesto povoljne kupovine.

Sa asortimanom koji broji blizu 14.000 proizvoda, dm prodavnice važe za mesto kupovine svega na jednom mestu, počevši od segmenta lepote, prirodne kozmetike, organske hrane, lične higijene, sve do proizvoda za domaćinstvo i negu beba. Osluškujući potrebe kupaca, dm je početkom jula ove godine lansirao i novu uslugu brze isporuke proizvoda u saradnji sa platformom Glovo koja je za sada dostupna u Beogradu, Novom Sadu, Subotici, Kragujevcu, Nišu i Pančevu. Na ovaj način proizvodi iz dm-a mogu da stignu do kupaca za svega sat vremena. Ponuda koja je na raspolaganju za dostavu putem ove platforme svakodnevno raste i obuhvata preko 1.200 proizvoda različitih segmenata, uključujući i raznovrsni asortiman organske hrane i proizvode za zdraviji život i imunitet.

Uprkos vanrednoj zdravstvenoj situaciji u zemlji, dm je uložio dodatne napore i uspešno sproveo projekat nacionalnog preuređenja drogerija, kako bi kupcima omogućio još prijatniju kupovinu i unapredio asortiman u skladu sa njihovim potrebama. U novoj poslovnoj godini kompanija je postala bogatija i za preko 300 artikala koji su u našoj zemlji ekskluzivno dostupni samo na policama dm drogerija. Takođe, u 2020. godini dm je nastavio da proširuje ponudu domaćih proizvođača, te trenutno kupcima nudi skoro 1.500 proizvoda domaće radinosti.

Pored toga, dm je jedan od najvećih ponuđača privatne robne marke na tržištu Srbije, sa više od 3.000 proizvoda. Dobro poznati dm brendovi – Balea, alverde, dmBio, babylove, Denkmit i drugi garantuju identičan kvalitet u svih 13 zemalja u kojima kompanija posluje. Sa portfoliom od oko 350 proizvoda u okviru privatne robne marke organske hrane dmBio, dm se ubraja u najveće ponuđače organske hrane u Srbiji, a iz drogerijskog lanca poručuju kupcima da im je tako na raspolaganju organski kvalitet po super ceni.

U okviru kompanije dm ove godine obeležavaju se i jubileji najprepoznatljivijih linija privatne robne marke. Brend Denkmit koji osvaja domaćinstva u Srbiji od 2004. godine, kada je kompanija dm drogerie markt stigla u našu zemlju, proslavio je 30. rođendan, dok su Balea, čuveni brend za kompletnu negu i higijenu tela, kao i Dontodent linija za održavanje oralne higijene, prisutni već 25 godina na evropskom tržištu.

Vodeći se ciljevima održivog razvoja, dm u ponudi ima preko 1.000 proizvoda koji predstavljaju odgovarajuće ekološke alternative proizvodima koje svakodnevno upotrebljavamo, poput organske hrane, sertifikovane prirodne kozmetike i ekoloških proizvoda za domaćinstvo.

Orijentacija kompanije ka održivosti u različitim segmentima poslovanja oslikava se i u podršci dm-a lokalnoj privredi. Godinu dana nakon što su se proizvodi razvijani u okviru projekta dm Inkubator našli u dm drogerijama, drogerijski lanac je nastavio sa ulaganjima u njihov dalji napredak, što je rezultiralo prodajom preko 95.000 ovih artikala od juna 2019. godine do danas. Na policama se nalaze 72 domaća proizvoda dm Inkubatora, od kojih su pojedini već poneli oznaku Čuvarkuća, kojom Privredna komora garantuje visok kvalitet i domaće poreklo.

Kompanija dm jedna je od prvih u zemlji koja je u oktobru 2019. u potpunosti povukla plastične ambalažne kese iz prodaje, a kupcima nastavila da nudi, kao ekološke alternative, papirne kese, trajne torbe i velike pamučne dm torbe sa doživotnom garancijom.

U protekloj poslovnoj godini kompanija je nastavila svoju tradiciju održivog poslovanja o čemu svedoče i rekordni rezultati prošlogodišnje masovne sadnje u okviru projekta Zasadi drvo, koji dm sprovodi zajedno sa Adria Media Grupom i institucionalnim partnerima. Ova jesenja akcija ušla je u istoriju jer je u jednom danu posađeno čak 51.000 mladih sadnica. Za predstojeću jesen, koju nosioci ovog projekta dočekuju sa velikim entuzijazmom, postavljen je novi cilj o pošumljavanju 100 lokacija širom naše zemlje.

Godinu je obeležio i jubilarni deseti rođendan babybonus programa, kada je za program prijavljeno više od 45 odsto novorođenih beba u Srbiji. Kroz babybonus program kompanija je u ovoj poslovnoj godini poklonila svim prijavljenim bebama 600.000 pelena i nastavlja da bude pouzdan partner njihovim roditeljima kroz podršku u prve dve, najzahtevnije godine života novorođenčeta.

Poslovni poduhvati dm-a praćeni su, kao i svake godine, društveno odgovornim projektima i donacijama, koje su posebno bile u fokusu nakon izbijanja globalne pandemije. Kompanija je u poslovnoj 2019/20. godini kroz različite vrste donacija uložila 10,8 miliona dinara namenjenih unapređenju uslova različitih zdravstvenih i obrazovnih ustanova, ali i poboljšanju kvaliteta života socijalno ugroženih kategorija stanovništva.

Nasuprot globalnom trendu popusta na dan Black Friday (Crni petak), dm je 29. novembra 2019, pod sloganom „Giving is the new black“, sniženja zamenio donacijom Univerzitetskoj dečjoj klinici Tiršova, uloživši 3.000.000 dinara za opremanje ove ustanove. Takođe, u protekloj poslovnoj godini nastavljen je i tradicionalni humanitarni sat prilikom otvaranja novih i preuređenih drogerija.

Još od 2017. godine kompanija podržava akciju „Čepom do osmeha“ koja ima za cilj obezbeđivanje pomagala deci sa invaliditetom i smetnjama u razvoju širom Srbije. Za njih je, zahvaljujući saradnji kompanija dm drogerie markt, Loreal (brend Garnier) i Udruženja „Čepom do osmeha“, kao i podršci kupaca, kroz sve dm prodajne objekte prikupljeno čak 63 tone plastičnih čepova i time obezbeđeno 1,4 miliona dinara za nabavku 54 pomagala.

Na polju ljudskih resursa, moto Zajedno jedni za druge dobio je dodatno značenje u 2020. godini. Pored toga što je nastavio da razvija potencijale zaposlenih, na listi prioriteta dm-a vodeći imperativ postala je dodatna zdravstvena zaštita čitavog kolektiva i osiguravanje bezbednih uslova za rad. Drogerijski lanac se i ove godine pokazao kao poželjan poslodavac koji svojim zaposlenima obezbeđuje snažnu podršku, tržišno atraktivne zarade i mnoštvo dodatnih benefita – dve dodatne zarade u toku godine, besplatne sistematske preglede, kao i besplatne kurseve nemačkog jezika. Takođe, kompanija je, pored 14 isplaćenih plata u godini, svakom od zaposlenih uplatila Covid bonus u iznosu od 18.000 dinara, što je ukupno 33,5 miliona dinara, dok je slična inicijativa sprovedena i u drugim zemljama u kojima dm posluje.

Prema nedavno objavljenim rezultatima istraživanja „TalentX”, koje je sproveo specijalizovani portal Poslovi Infostud, dm se nalazi na 14. mestu na listi najpoželjnijih poslodavaca u Srbiji.

Tokom pandemije virusa korona, pored osnovne zdravstvene zaštite, dodatna pažnja usmerena je na mentalno i fizičko zdravlje zaposlenih kroz niz onlajn radionica sa psihologom, a projekat „Ambasadori zdravlja“ dobio je svoj onlajn nastavak, kako bi se zaposleni upoznali sa vežbama očuvanja i zaštite kičmenog stuba i dobili savete o unapređenju i vođenju zdravog života. Sa druge strane, tradicionalne obuke i radionice, kroz koje prolaze svi zaposleni, dobile su onlajn formu, čime je omogućen dalji razvoj njihovih veština i talenata uprkos izmenjenim uslovima rada.

Program dualnog obrazovanja, koji kompanija dm aktivno razvija od 2016. godine zajedno sa drugim kompanijama učesnicama projekta, Privrednom komorom Srbije i trgovačkim školama širom zemlje, već je doneo zaposlenje delu učenika koji su prošli kroz ovu obuku, dok su u proces uključeni novi polaznici koji će svoje znanje i veštine steći prema ovom naprednom modelu.

Zahvaljujući najsavremenijim sistemima za digitalno poslovanje i naprednoj infrastrukturi, omogućeno je brzo i fleksibilno reorganizovanje rada za veliki broj zaposlenih koji su radili od kuće. Takođe, dm je svim zaposlenima u maloprodaji obezbedio pametne telefone koji su značajno unapredili i olakšali proces savetovanja kupaca.

Još od davne 1973. godine, kada je osnovana, kompanija dm drogerie markt ima jedan princip: „Čovek u centru poslovanja“. Bilo da je u pitanju zaposleni ili kupac, do dana današnjeg ova vodilja je ista, zbog čega će dm ostati snažna podrška zajednici na putu ka lepšoj i kvalitetnijoj budućnosti svih nas.

