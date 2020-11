JEDNIMA SMRKLO, DRUGIMA TEK SVANULO: Za vreme epidemije firme koje se bave dostavom doživele bum, ali najbolje ide IT kompanijama

BEOGRAD - Kompanije koje su se najbolje snašle na tržištu tokom krize izazvane pandemijom jesu upravo one koje su odlučile da se digitalizuju, a to su, osim IT industrije, na koju fizičko odsustvo kontakta nije uticalo u velikoj meri, firme koje su odlučile da svoju robu i usluge prodaju onlajn, a poseban "bum" doživela je dostava.

Dostava je, naime, počela kao dostava hrane, a kako se kriza produžila i produbila, proširila se i na dostavu, ne samo iz restorana, već i proizvoda iz apoteka, trgovinskih centara, malih prodavnica do velikih trgovinskih lanaca, kaže za Tanjug sekretar Udruzenja za elektronske komunikacije i informaciono društvo Privredne komore Srbije (PKS) Marjan Stojanović.

"Što više vreme prolazi, primećujemo da se to širi i na robu široke potrošnje. Takva vrsta trgovine i dostave je nešto što uzima zamah i postaje naša svakodnevica", ističe Stojanović.

Kako u kriznim vremenima dolazi do "prelivanja" radne snage iz jednog sektora u drugi, kaže Stojanović, tako je u Beogradu veliki broj mladih koji su radili u restoranima našlo zaposlenje u dostavi.

"Porastom ugovora koji su potpisani između dostavljača i kompanija, broj ljudi koji se zapošljavao je rastao, a to je broj koji se u desetinama puta uvećava u odnosu na period pre kovid krize", navodi Stojanović.

Međutim, sektor koji se najbolje snašao u ovoj krizi, dodaje on, jeste IT i to u svim oblastima, te navodi da su te kompanije uspele da nastave projekte koje su počeli, ali i dobili nove projekte.

"Naše IT kompanije u svim oblastima su veoma aktivne i prave nove proizvode, osvajaju nova tržišta, potpisuju nove ugovore. To je oblast na koju smo ponosni", kaže Stojanović.

Kada je reč o prilagođavanju ostalih grana privrede, tu je, dodaje on, situacija "šarenolika" i zavisi od toga u kojoj meri su firme prešle na onlajn trgovinu i da li su taj oblik prodaje mogle da ponude.

Stojanović dodaje da je zahtev privrede da onlajn trgovina postane sistemski način kupovine i prodaje i nakon kovid krize.

Zbog toga je, kaže, PKS u saradnji sa JP "Pošta Srbije" i Upravom carina da radi na vodičima koji će pomoći privrednicima koji žele da počnu da se obave online trgovinom.

Primećeno je, navodi Stojanović, da su se velika preduzeća na tržištu bolje snašla u uslovima krize, jer su u svojoj ponudi već imali elektronsku prodaju, ali dodaje da je bilo i onih koji nisu uspeli da ispune zahteve kupaca, zbog velike količine narudžbina.

Dodaje da su preduzetnici i male kompanije tek tokom kovid krize počeli da prelaze na onlajn prodaju, što im je, kaže Stojanović, pomoglo da održe poslovanje.

Čak su, ističe, i manje apoteke počele da otvaraju onlajn prodavnice na svojim veb sajtovima i da prodaju kozmetičke preparade i proizvode koji nisu na recept.

