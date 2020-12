Još jedna godina darivanja kompanije dm: „Zajedno jedni za druge“

Beograd, 16. decembar 2020 – U izazovnoj 2020. godini koja nas je uvela u svet takozvane nove normalnosti i promena, iz kompanije dm drogerie markt poručuju da je humanost ostala jedina konstanta. Vođen misijom da poslovni uspesi i društvena odgovornost treba da budu ista strana medalje, drogerijski lanac, nakon finansijskih rezultata, sumira i realizovane aktivnosti koje imaju za cilj da našu zajednicu učine boljim mestom za život svih nas i generacija koje dolaze.

Prilagođavajući se neizvesnim okolnostima u kojima se našla globalna zajednica, kompanija dm ostvarila je promet od 15,6 milijardi dinara i porast od 17,7 odsto u poslovnoj 2019/20. godini. Pored novih investicija i projekata, dm je u 2020. godini učvrstio poziciju jedne od kompanija sa izraženim društvenom-odgovornim poslovanjem, nižući nove humane inicijative.

Drogerijski lanac dm od početka poslovanja pruža podršku zdravstvenim institucijama širom Srbije, dok je pomoć zdravstvu ove godine bila naročito dragocena, budući da je dm u svim zemljama u kojima posluje donirao medicinske respiratore. U novembru 2020. kompanija je donirala Institutu za javno zdravlje „Milan Jovanović Batut“ dva medicinska respiratora, anesteziološka ventilatora Primus, nemačkog proizvođača Dreger, ukupne vrednosti od 36.000 evra, s ciljem da doprinese borbi protiv virusa korona, ali i da olakša oporavak hroničnim bolesnicima koji se leče u zdravstvenim ustanovama širom zemlje.

Svoju poslovnu vodilju „Zajedno jedni za druge“ dm je nastavio da potvrđuje i prilikom svakog otvaranja novih i preuređenja postojećih drogerija kada donira deo prometa zdravstvenim i obrazovnim institucijama kroz tradicionalni humanitarni sat. Samo tokom ove godine kompanija je na ovaj način prikupila više od 3,5 miliona dinara koji su raspoređeni različitim ustanovama u vidu robe i kupovine neophodne opreme.

Još jedna aktivnost koja prerasta u tradiciju jeste davanje novog značenja Crnom petku pod sloganom „Giving is the new black“, kada kompanija dm umesto ponude popusta tog dana donira pet odsto celokupnog prometa u humanitarne svrhe. Tako je dm i ovog poslednjeg petka u novembru, dok su izlozi prodavnica širom sveta pozivali na vrtoglave popuste, usmerio 3.000.000 dinara narodnim kuhinjama Crvenog krsta Srbije, a slična akcija sprovedena je i u drugim zemljama dm koncerna.

Pored toga, dm je donirao robu u vrednosti od 1.750.000 dinara koja je, između ostalih, upućena Sigurnoj kući u Beogradu, Udruženju „Nada za životinje – Riska“, kao i Opštoj bolnici u Novom Pazaru u vidu maski, rukavica i dezinfekcionih sredstava.

Na polju zdravstva, drogerijski lanac svakog novembra, u okviru kampanje dMovember, podseća na važnost uroloških pregleda i samopregleda kao ključne prevencije kobnih muških bolesti koje se najčešće javljaju bez ikakvih simptoma, kao što su rak prostate i rak testisa. Pored niza edukativnih aktivnosti, dm je u okviru ove kampanje opredelio 490.800 dinara Klinici za urologiju u Novom Sadu za obezbeđenje prateće medicinske opreme koja je neophodna za detektovanje ovih bolesti.

Kao kompanija koja svaki segment poslovanja boji u zeleno, dm od 2019. godine, u saradnji sa Adria Media Groupom i institucionalnim partnerima, sprovodi projekat „Zasadi drvo“ koji ima za cilj stvaranje zdravije budućnosti. Na samom početku projekat je zabeležio istorijski rekord u našoj zemlji kada je u samo jednom danu posađena čak 51.000 sadnica, dok je za novu sezonu postavljen novi cilj koji uključuje pošumljavanje na više od 100 lokacija širom Srbije.

Poslednje tri godine dm podržava akciju „Čepom do osmeha“ koja ima za cilj obezbeđivanje pomagala deci s invaliditetom i smetnjama u razvoju širom Srbije. Za njih je, zahvaljujući saradnji kompanija dm drogerie markt, Loreal (brend Garnier) i Udruženja „Čepom do osmeha“, kao i podršci kupaca, kroz sve dm prodajne objekte prikupljeno čak 63 tone plastičnih čepova i time obezbeđeno 1,4 miliona dinara za nabavku 54 pomagala.

Još od davne 1973. godine, kada je osnovan, dm ima jedan princip: „Čovek u centru poslovanja“. Do dana današnjeg ova vodilja ostala je ista, zbog čega će drogerijski lanac nastaviti da bude oslonac zajednice u godinama koje dolaze, ali i motivacija drugim kompanijama i pojedincima da čine dobra dela koja pokreću svet.

