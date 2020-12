AGENCIJE U VELIKOM PROBLEMU: GRCI NE MOGU DA VRATE AVANS, A NE OTVARAJU NI GRANICU: Turisti će dobiti do 50 odsto od aranžmana?

Sumorna prognoza da će od 415 turističkih agencija krizu preživeti samo 70, a da će hiljade zaposlenih dobiti otkaz, samo je prvi deo drame koja preti da se završi tragično. Naime najvažnija turistička destinacija, Grčka i dalje ne otvara granice za srpske državljane, a sudeći po prognozama o nastavku epidemije korone, turoperateri za Grčku biće u mnogo većem problemu.

Nenad Vilotić, direktor Oktopod tursa, navodi za Kurir da je za opstanak agencija krucijalno važno da se obezbedi ulazak naših turista u Grčku, najbolje bezuslovno, ili da se u što skorije vreme definišu precizni uslovi ulazaka turista. U suprotnom, kaže, skoro da je nemoguće da agencije prežive!

- Povratak novca od strane grčkih partnera nije realno očekivati. Ukoliko se ne realizuje sledeća letnja sezona, realno je očehivati da će Grči od svojih vlasti tražiti odlaganje svojih obaveza za najmanje 3-5 godina, pa automatski je prirodno da i naša uredba bude izmenjena i prolongiran eventualni povraćaj novca putnicima. Aranžmani za Grčku su najugroženiji iz prostog razloga što je Grčka kao destinacija najtraženija na našem tržištu, kao i da je najveći broj zamenskih vaučera izdat baš za ovu destinaciju. Takođe, poznato je da Grčka nije primala naše turiste ove godine, osim nekoliko dana u junu mesecu, a što je zanemarljiv broj - navodi Vilotić, a na pitanje da li će turisti biti obeštećeni i kolika suma obeštećenja je realna, dodaje:

- Postupak vraćanja novca od strane osiguravajućih kuća nije jednostavna procedura, a procenat zavisi od iznosa osigurane sume i kategorije licence i vrednosti prodatih aranžmana koje ta polisa pokriva. To može biti retko i 100%, ali realno je da je to iznos od oko 50% pa i manje. Primera radi ako je osigurana suma 400.000€ (što je maksimalna suma), a agencija je ugovorila aranžmane u vrednosti 800.000€, putnik može naplatiti najviše 50% od uplaćene sume. Procedura naplate nije baš tako jednostavana i brza, jer osiguravajuće kuće prvo utvrđuju način poslovanja agencije i da li je učinjen neki prekršaj u poslovanju, zloupotreba i sl. Pojedinačno se pregledaju svi oštetni zahtevi putnika i tek nakon potpune analize može doći do obobravanja isplate utvrđenog procenta putnicima. Taj proces jednostavno traje - objašnjava Vilotić za Kurir.

Srđan Jović, poznati turistički radnik, navodi da je svi turistički aranžmani, koji su prodati do 15. marta 2020. godine su ujedno i osugurani polisom Garancije putovanja u skladu sa Zakonom o turizmu.

- Sve turističke agencije su posedovale garanciju putovanja izdatu od osiguravajućih društava, zaključno sa 30.09.2020. godine. Iznos polise garancije putovanja, izdate od strane osiguravajućih društava je bio kategorisan u 4 katetgorije. Agencije koje posluju na grčkom tržištu imaju uglavnom kategorije iznosa garancije i osigurane sume od 350.000 evra do 400.000 evra. To znači da u uslovima koji su definisani ugovorom između turističke agencije i osiguravajućeg društva, putnik može da naplati svoja potraživanja i da je osigurana suma maksimalna do 400.000 evra. U zavisnosti koliko je aranžmana prodato i koliki je iznos ukupne naplate prodatih aranžmana od strane turističke agencije, zavisiće u kom procentu će putnici moći da se obeštete. Moja saznanja su da je to uglavnom u 100 % iznosu. Uslov da se aktivira polisa garancije putovanja od strane osiguravajućeg društva je ta da se u zakonskoj proceduri proglasi insolventnost turističke agencije. Da li će osiguravajuće kuće u navedenim uslovima da ospore isplatu osigurane sume, zbog pandemije korona virusa, je pitanje koje trebate da postavite osiguravajućim kućama - pojašnjava Jović i dodaje da je teško prognozirati sezonu 2021. godine.

Kakvi će biti uslovi za prodaju turističkih aranžmana u 2021. godini za sada se ne naziru, u svakom slučaju najkasnije do početka aprila 2021. bi trebalo da se definišu protokoli koji se neće menjati tokom cele letnje turističke sezone. Ukoliko se ponovi situacija koja je bila u 2020. godini, teško da će vlasnici vila u Grčkoj moći da vrate uplaćene avanse od strane turističkih agencija iz Srbije, može da se dogovori da se uplaćeni avansi iskoriste u sezoni 2022, kada se očekuje stabilizacija na svetskom nivou. Njihova vlada nije garant isplate uplaćenih avansa, sve ostalo u ovom momentu je u domenu spekulacija. Turističkim agencijama nije interes da proglase stečaj. Uglavnom su to agencije sa dugogodišnjim stažom i dobro su pozicionirane na našem tržištu. U suprotnom će se u potpunosti izgubiti poverenje u turističke agencije i biće teško povratiti naklonost putnika, što svakako nije interes svih nas koji smo zaposleni u turističkoj industriji sa radnim iskustvom preko 30 godina. Zato je potrebno da se uključe svi koji imaju presudne uloge u realizaciji navedene problematike: Ministarstva turizma, inostarnih poslova, Privredne komore i udruženja na nivou Republike Srbije i Grčke - zaključuje sagovornik.

