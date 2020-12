ČADEŽ: Prihvaćen predlog privrede, ukinuto ograničenje za trgovine

Predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež izrazio je zahvalnost Кriznom štabu koji je prihvatio predlog privrede Srbije o produženju rada trgovina i ugostiteljskih objekata do 20 časova. Produženje na snazi već od danas!

"Privreda i Кrizni štab su deo istog tima u borbi da Srbija što bolje prođe kroz pandemiju. I ova odluka o popuštanju mera to pokazuje. Odluka koja odmah stupa na snagu je dobra ne samo za sve zaposlene, za proizvođače, trgovce i ugostitelje, već i za državu koja će imati više prihoda od poreza", rekao je Čadež gostujući na TV Prva.

On je izneo podatke da su naše najveće trgovine, u koje nisu uračunate prodavnice prehrane, kozmetike i male trgovine, pretrpele veliku štetu zbog zatvaranja prodavnica tokom decembra, koji je najbolji mesec u godini kada govorimo u prodaji.

"U decembru prošle godine imali smo promet od 23 milijarde dinara i to samo kada govorimo o prodaji dečjih igračaka, tehnike, odeće i obuće. Videćemo na kraju meseca kakve ćemo rezultate imati ovog decembra, ali prema prvim anketama vidimo da su prometi manji i do 50 odsto zbog dosadašnjih ograničenja rada prodavnica i tržnih centara. To će se nesumnjivo odraziti na poslovanje naših kompanija", istakao je Čadež.

Predsednik PКS je naglasio da se svi privrednici zalažu za rigoroznu primenu svih mera u sprečavanju širenja virusa. Čadež je rekao da samo 2,5 odsto zaposlenih u trgovinama odsustvuje s posla zbog virusa, što pokazuje koliko se zaposleni i vlasnici trgovina pridržavaju mera.

Foto: Privredna komora Srbije

Kurir