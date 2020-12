BURAK KIROGLU, GENERALNI DIREKTOR KOMPANIJE BEKO BALKANS: Borba za zdraviji način života u uslovima pandemije

Pandemija koronavirusa zatekla je čitav svet, a promene koje je sa sobom donela ostaće sa nama nevezano za njen rok trajanja. U iščekivanju vakcine, ljudi su se okrenuli mehanizmima zaštite od zaraze dostupnim sredstvima, a njihovi domovi postali su i kancelarije, teretane, bioskopi. Zbog toga, kako navodi Burak Kiroglu, generalni direktor kompanije Beko Balkans „Kompanija Beko je predstavila novu liniju proizvoda HygieneShield, dizajniranu tako da već ima ugrađene dezinfikacione programe kako bi modernom potrošaču tranziciju na novu normalnost učinila sigurnom i bezbrižnom“.

Kompanija Beko je internacionalni brend kućnih aparata koja posluje u okviru "Arcelik" grupe i postoji više od 60 godina, a vodeći je evropski brend u domenu bele tehnike. U Srbiji se nalazi sedište kompanije za Balkan od 2015. godine, a do danas je, zahvaljujući prvenstveno svojoj inovativnoj tehnologiji i osluškivanju potreba tržišta, udeo na srpskom tržištu kompanija povećala sa inicijalnih 8% na 20% u 2020. godini. „Ovaj rast govori i u prilog tome da je Beko najbrže rastući brend bele tehnike u Srbiji, ali i čitavoj Evropi, a svoju lidersku poziciju svakodnevno opravdava globalnim inicijativama i uključivanjem u lokalno – relevantne kampanje posvećene očuvanju zdravlja i pospešivanju zdravih životnih navika, kao i relevantnim istraživanjima koje sprovodi u cilju što boljeg razumevanja potreba potrošača i kreiranja inovativnih rešenja u domenu bele tehnike.“ dodao je gospodin Kiroglu.

Opsežna studija koju je za kompaniju Beko sprovela marketinška agencija Gfk širom 31 tržišta ove godine pokazala je koliki je uticaj pandemija ostavila na svakodnevni život ljudi – čak 70% ispitanika prestalo je da odlazi u kancelariju, a svoje radno mesto, uključujući sve propratne aktivnosti, organizovali su u okvirima svog doma, dok je 83% njih promenilo svoje navike u kupovini. Svetski trendovi koji pokazuju da su se ljudi nakon inicijalne zatečenosti okrenuli uređenju svog životnog prostora i podizanju nivoa higijene, nije zaobišla ni Srbiju, te je ista tendencija primetna i među srpskim potrošačima. Ljudi žele da kuvaju, čiste i vežbaju kod kuće, i uopšteno žive zdravije, a da u te svrhe koriste profesionalne uređaje kojima će postići najbolje efekte.

Burak Kiroglu: HygieneShield kao inovatina tehnologija na tržištu

„I ove godine, izazovne po mnogo čemu, uspeli smo da opravdamo poverenje svojih potrošača i održimo rast od preko 10%. Uz to smo sproveli i niz studija i na osnovu tih uvida razvili tehnologiju koja je postala prva svoje vrste na tržištu i svojim korisnicima obezbedila higijensku zaštitu koja je u vremenima pandemije postala imperativ. Ljudi su se okrenuli svojim domovima i u njima praktikuju aktivnosti koje su nekada bile isključivo u vezi sa spoljnim svetom. Zato je kompanija Beko inspiraciju potražila u prirodi i njena rešenja primenila na svojim proizvodima, kako bi svakodnevne aktivnosti potrošača odisale bezbednošću, a vrhunski kvalitet ostao nepromenjen“, izjavio je Burak Kiroglu, generalni direktor kompanije Beko Balkans.

Prepoznajući potrebe svojih korisnika, a koristeću inovativnu tehnologiju proverenog kvaliteta, kompanije Beko je razvila HygieneShield, prvu liniju proizvoda koja u sebi sadrži programe dezinfekcije, a koji rade na principu toplote, toplotne pare i UV zraka. Inspirisana zaceljujućim svojstvima iz prirode, uređaji suzbijaju 99,9% bakterija i virusa, uključujući i koronu, čime korisnici postižu efekte profesionalnog održavanja higijene kod kuće, a ujedno koriste aparate najmodernijeg dizajna i funkcionalnosti. Ova serija sadrži sedam linija uređaja bele tehnike, a uključuje i frižidere, rerne, mašine za pranje i sušenje veša.

Kompanija Beko nastavlja da postavlja trendove u domenu tehnologije za belu tehniku i u skladu sa potrebama svojih korisnika, pruža rešenja koja će svakodnevno životno okruženje u novoj normalnosti, ali i periodu nakon iste, činiti prijatnim, ugodnim i zdravim.

Koji uređaji čine HygieneShiled liniju proizvoda?

Uređaj za UV čišćenje, izgledom podseća na mikrotalasnu rernu, ali koristi UV tehnologiju u cilju dezinfekcije stvari koje su korišćene napolju uključujući ključeve, telefone, novčanike, zapakovane namirnice iz supermarketa, dečije bočice, igračke i slično. Predmeti se bezbedno čiste u ciklusima od svega 20 do 40 minuta, bez bojazni da se mogu oštetiti.

Kombinovan frižider sa zasebnom dezinfikacionom fiokom dezinfikuje namirnice u njihovom originalnom pakovanju, uklanjajući više od 99% bakterija i virusa za približno 40 minuta, te umesto dugotrajnog prebrisavanja pakovanja i odlaganja namirnica na nekoliko dana u izolaciju, frižider to završava neuporedivo brže i učinkovitije uz pomoć UV zraka.

Sušara sa tehnologijom UV svetlosnih zraka suši i istovremeno dezinfikuje veš na siguran i prikladan način, čak i one materijale koje zahtevaju poseban tretman na nižim temperaturama. UV Hygienic Refresh program osvežava do 6 suvih komada odeće, a UV Hygienic Drying program suši i dezinfikuje do 5kg opranog veša, uključujći i osetljive materijale.

HygieneShield kombinovana mašina za pranje i sušenje veša sa pametnim algoritmom i dodatnim grejnim i sistemom ventilatora poseduje program higijenske terapije koji ispunjava bubanj vrućim vazduhom i održava temperaturu na 60°C kako bi detaljno dezinfikovala veš bez upotrebe vode. Više od 99% virusa i bakterija se eliminiše iz 2kg veša za 58 minuta. Time se štedi novac, ali i štiti planeta od prekomerne upotrebe hemikalija i vode, što naročito dolazi do izražaja u vreme pandemije, kada ljudi češće i duže peru veš na višim temperaturama u cilju dezinfekcije svoje odeće. Osim dokazanog dezinfikacionog efekta koji ovaj program pruža odeći, kao i očuvanju životne sredine, korisnici čuvaju svoju odeću ne izlažući je čestim i agresivnim tretmanima.

Ugradna rerna sa sistemom zasićene pare i toplote koristi ova dva moćna sredstva za postizanje besprekornih rezultata dezinfekcije pakovane, ali i hrane koja se priprema u rerni. Sistem sadrži dva dezinfikaciona programa koji uključuju toplotu i paru, a primenjuju se na 70°C na 15 minuta, kao i 120°C na 20 minuta za potrebe sterilizacije metalnog i staklenog posuđa.

HygieneShield mašina za pranje sudova omiljeni je saveznik potrošačima, pogotovo u vreme pandemije, kada 79% ljudi češće kuva kod kuće, a ova mašina poseduje dodatnu funkciju HygieneIntense, program na bazi pare i vrućeg ispiranja, u cilju postizanja savršenih higijenskih rezultata. Program primenjuje dezinfekciju koristeći visoke temperature iznad 60°C za pranje i 70°C za ispiranje, kao i dodano ispiranje zarad postizanja najviših nivoa higijene. Ova tehologija je bila nezavisno testirana na Univerzitetu Rhine Waal.

(Promo - tekst / Foto: Promo)

Kurir