MOMIROVIĆ: Ljudi za nekoliko godina neće prepoznati saobraćajnu komunikaciju, ono što sada radimo, nije se dešavalo 50 godina

BEOGRAD - Zahvaljujući neverovatnim investicijama Srbija gradi potpuno novu infrastrukturu i ljudi će biti jako ponosni na ovu zemlju, rekao je ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović.

Momirović je za RTS rekao da je uprkos situaciji sa kovidom-19 veliki broj projekata trenutno u realizaciji, izmedu ostalih - radovi na brzoj pruzi Beograd - Novi Sad, Moravskom koridoru, na deonici auto-puta Miloš Veliki od Preljine do Požege.

"Jako veliki broj projekata je trenutno u realizaciji. Sledeće godine ćemo otvoriti Niš-Priština i Bački Breg - Nakovo. Novi koridor Sombor-Kikinda, Ruma- Šabac- Loznica, most na Savi. To su neverovatne investicije. Ono što mi sada radimo, to je nešto što se nije dešavalo 50 godina. Srbija gradi potpuno novu infrastrukturu, i ljudi će biti jako ponosni na ovu zemlju i neće moći da prepoznaju ovu saobraćajnu komunikaciju", naglasio je Momirović.

Izgradnjom putne infrastrukture održava se makro-ekonomska stabilnost Srbije, kaže Momirović i dodaje da imamo povoljne ekonomske rezultate, jer je država povukla dobre mere u trenucima krize i nije zakasnila ni u jednoj reakciji. "Javne investicije su sačuvale makroekonomiju Republike Srbije, i to je činjenica", ističe ministar.

On je rekao da Srbija sledeće godine neće samo investirati u infrastrukturu, već će spasavati ekonomiju zemlje, i dodaje da situacija sa koronavirusom utiče i na privatne investicije.

"Svi očekujemo da će privatne investicije biti manje, to je jednostavno realno u ovim okolnostima. Evropa je u najtežoj situaciji poslednjih 50 godina i ako mi kao javni sektor velikim investicijama za koje imamo potencijal zato što smo naravno u prošlom periodu pocev od fiskalne konsolidacije ojacali ekonomiju ne investiramo dosta, ne spasimo ekonomiju nećemo uspeti da očuvamo ekonomski standard koji smo dostigli, a mi to možemo i moramo da uradimo", ocenio je Momirović.

Istakao je da su najveci teret korone pored zdravstvenih radnika koji su na prvoj liniji fronta, podneli i gradevinski radnici.

"Mi nijednog trenutka nismo stali ni na jednom koridoru, ni na jednoj deonici, sve vreme se izvode radovi, maksimalno smo iskoristili ovo lepo vreme", zakljucio je ministar.

(Kurir.rs/Tanjug)

