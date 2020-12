Nagrađene kampanje za Bambi, The Coca-Cola Company, MAXI, Da se zna, Beogradsku filharmoniju i LiceUlice

Kriza je i u svet advertajzinga unela nemire, ali je zauzvrat iznedrila drugačije pristupe, nova rešenja i originalne ideje. Smotre kreativnosti se nisu održale uživo, ali su nastavile pomno da posmatraju novi poredak u industriji, posebno slaveći inovativnost, doslednost, oštroumnost i humor. Tradicionalna priznanja Udruženja za tržišne komunikacije (UEPS) i ove godine donela su za agenciju McCann Beograd titulu Agencije godine i čak 22 nagrade, među kojima se najviše istakla poruka zahvalnosti zdravstvenim radnicima širom sveta.

„Jako nas raduje što jednu ovako neizvesnu i tešku godinu završavamo na najbolji mogući način. Ponosni smo sto je naša kampanja podrške doktorima nakon što je obišla svet dobila i priznanje domaće struke. Veliko hvala našim partnerima bez čije podrške i sjajnih brendova ne bismo imali ovakav rezultat, a naročito hvala najboljem timu koji je pokazao da i u najtežim uslovima može da stvara vrhunska dela,” rekla je Jelena Jazić, direktorka agencije McCann Beograd.

Kampanja Hvala vam, doktori za klijenta Nedeljnik osvojila je zlatna priznanja u kategorijama Promocija srpske kreativnosti u inostranstvu, Print i Covid Creativity Community, priznanje Najbolja art direkcija i specijalno priznanje Dragan Sakan – New Idea.

Plazma Equity kampanje Rituali i Special edition za klijenta Bambi osvojile su zlatno priznanje u kategorijama OOH i Ambalaža proizvoda i industrijski dizajn, i srebrno priznanje u kategorijama Integrisane promotivne kampanje, Creative efficiency i Print.

Kampanje Coca-Cola Mystical tour i Fill in the Gap za The Coca Cola Company osvojile su bronzu u kategorijama Direktni marketing i Integrisane promotivne kampanje i srebro u kategoriji OOH.

Kampanja za Beogradsku filharmoniju Muzika svuda osvojila je zlato u kategoriji Integrisane promotivne kampanje i srebro u kategoriji Društveno odgovorne kampanje.

Šta nas žulja za klijenta Da se zna osvojila je zlato u kategoriji Brand PR, srebro u kategoriji Kreativna upotreba medija i bronzu u kategorijama Direktni marketing i Društveno odgovorne kampanje.

Kampanja LiceUlice prsluk za LiceUlice osvojila je zlatno priznanje u kategoriji Društveno odgovorne kampanje.

Maxi Fresh Equity za Delhaize Srbija osvojila je bronzu u kategoriji Integrisane promotivne kampanje.

Među priznanjima za online marketing, u kategoriji Prisustvo na društvenim mrežama, agencija Drive osvojila je bronzano priznanje za projekat “Besa” Blu Ray Box Set as an Instagram Grid za Adrenalin produkciju.

Plasman svih radova možete videti OVDE.

