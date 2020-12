VELIKI DAN ZA SRBIJU: Turski tok večeras počeo sa radom EVO KOLIKO ĆE GAS BITI JEFTINIJI OD NOVE GODINE

Direktor "Srbijagasa" Dušan Bajatović izjavio je večeras da su danas puštene prve količine gasa iz Bugarske kroz novi srpski gasovod koji je deo Balkanskog toka.

Bajatović je za RTS kazao da su do juče testirani sistemi, a da su danas puštene prve količine gasa iz interkonektora, odnosno dela unutrašnjeg transportnog sistema Srbije koji je u vlasništvu kompanije koja je osnovana po domaćim zakonima.

- Pušteno je 140.000 metara kubnih gasa i sada se zna da ceo sistem radi. Cevi su pune gasa, na ulazu iz Bugarske nekih 40 bara, a u Banatskom dvoru kod Gospođinaca nekih 35 - navodi Bajatović.

Kroz Srbiju će prolaziti 13,88 milijardi metara kubnih gasa na ulazu, a ostajaće u našoj zemlji onoliko koliko je potrebno za snabdevanje, dodaje Bajatović.

Upitan šta to znači, odnosno koliko je to gasa, Bajatović navodi da je to kao EPS koji snabdeva celu Srbiju električnom energijom.

Istakao je da se sve moralo da radi u "tišini".

- Mi smo ovo radili u tišini, pod velikim pritiscima, morali smo tako, ovo je velika pobeda Srbije, predsednika Srbije i njegove nacionalne, ekonomske i spoljnopolitičke politike - kaže Bajatović.

U prilog tome navodi da će od 1. januara cena gasa na bugarskoj granici, koja je sada 240 dolara biti 155 dolara, odnosno od 60 do 90 dolara će u prva dva kvartala sledeće godine biti jeftiniji gas za naše potrošače na ulazu u Srbiju nego što je to sada slučaj.

Bajatović kaže da će biti ušteda i na transportu što će doprineti nižoj ceni gasa krajnjim potrošačima.

Doći će do ubrzane gasifikacije u Srbiji, naglašava Bajatović i dodaje da se to brzo desiti u Leskovcu, Gadžinom Hanu, Vranju, Zaječaru, Majdanpeku, Boru, Kraljevu...

- Kompletno ćemo sve završiti - kaže Bajatović i dodaje da će se raditi i gasovod prema Banjaluci.

Ističe da će gasifikacija cele zemlje doprineti privlačenju novih investitora i u tom smislu primećuje da je Vojvodina 100 odsto već gasifikovana i da ima najveće investicije.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić otvoriće 1. januara novi gasovod koji kroz Srbiju prolazi od bugarske do mađarske granice u Gospođincima u opštini Žabalj.

Dužina magistralnog gasovoda u Srbiji je 403 kilometra od bugarske do mađarske granice, odnosno od Zaječara do Horgoša.

Gasovod "Turski tok" je projekat ruskog "Gasproma" i turskog "Botaša" koji bi trebalo da obezbedi stabilno snabdevanje gasom Turske, južne i jugoistočne Evrope, a dug je 930 kilometara sa kapacitetom od 31,5 milijardi kubnih metara gasa godišnje.

Prvi krak prolazi kroz Tursku, dok drugi krak ide ka i Bugarskoj, Srbiji i Mađarskoj.

Srbija i Bugarska taj deo gasovoda nazivaju "Balkanski tok".

Kapacitet svakog kraka je 15,75 milijardi kubnih metara gasa.

Ta količina energije dovoljna je da zadovolji potrebe 15 miliona srednjih domaćinstava.

