VUČIĆ NAJAVIO U GOSPOĐINCIMA: Vrlo brzo značajno niža cena priključka na gas

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je jutros da će vrlo brzo, već za 10 ili 15 dana, biti izneti predlozi za značajno sniženje cene priključka na gas za domaćinstva u Srbiji.

"Već od ponedeljka ćemo da vidimo, zajedno sa predstavnicima vlade i Srbijagasa, da pronađemo rešenje i da priključak košta značajno manje", rekao je Vučić, nakon otvaranja gasovoda Balkanski tok u Srbiji.

Na pitanje novinara kada će se plaćati priključak na gas po ceni od 780 evra, kao što je ranije najavio Srbijagas, Vučić je rekao da lokalne samouprave sada uzimaju najviše novca za priključak na gas na ime taksi i da građani zato odustaju da izdvoje novac za priključak na gas i da ih to izađe oko 1.200 evra.

"Glupa nam je politika već decenijama da skupo naplaćujemo priključak na gas, jer onda ljudi ne žele da se odreknu oko 1.200 evra, jer im to izgleda skupo, iako bi im to bilo jeftinije nego tri godine da troše za čvrsta goriva. Zato ćemo da damo to po najnižim cenama, jer ćemo opet da imamo više novca".

foto: Instragram/buducnostsrbijeav

Napomenuo je da Srbijagas sada daje daje na tri rate, na tri godine, da se plati za priključak, ali da je opet visoka cena.

"Želim da objasnimo lokalnim samoupravama. Želimo da počnemo da naplaćujemo gas u većoj meri, pošto ćemo sada, kada imamo više gasa, kroz njegovu naplatu obezbediti više novca. Da ne govorim o tome da ćemo imati čistiji vazduh", naglasio je Vučić.

Istakao je da je gas najčistije gorivo.

"Već za 10 ili 15 dana očekujte nove predloge i verujem da će vlada najbrže moguće da prihvati nove mere koje će olakšati građanima kupovinu gasa", rekao je on.

Vučić je naglasio da mora da se dovede gas u Valjevo i da će onda doći novi investitori i da samo tu treba uložiti između 50 i 60 miliona evra.

Takođe, kaže da se mora dovesti gas i do Vladičinog Hana i da bi onda Teklas otvorio tu i drugu fabriku.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir