SUBVENCIJE: Uz pomoć države električni automobil i za 15.000 evra!

Vlada Srbije izdvojila je 120 miliona dinara za podsticaj kupovine ekološki prihvatljivih vozila, a zahtevi za dodelu subvencija podnosiće se do 1. novembra

Građani Srbije koji u ovoj godini kupe moped ili skuter na električni pogon od države mogu dobiti subvenciju od 250 evra, za nešto jači električni motocikl i duplo više, dok za kupovinu nekih ekoloških automobila mogu dobiti subvencije i do 5.000 evra!

Naime, Vlada Srbija je pred kraj 2020. usvojila Uredbu o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisane kupovine električnih i hibridnih vozila. Prema toj uredbi, putnička vozila vrste M1, koja imaju najviše devet mesta za sedenje, kao i teretna vozila N1, čija masa ne prelazi 3,5 tona, a koja se kreću na električni pogon, imaće subvenciju od 5.000 evra.

Za vozila koja pokreće hibridni pogon i imaju spoljni priključak za struju davaće se subvencije u iznosu od 3.500 evra u dinarskoj protivvrednosti, dok će oni koji se odluče za kupovinu vozila na hibridni pogon, koja uz motor sa unutrašnjim sagorevanjem imaju bar jedan električni motor, moći da računaju na državnu pomoć od 2.500 evra.

Cena električnih automobila se, inače, u Srbiji kreće od 20.000 do 46.000 evra, a hibridnih od 17.000 do 40.500 evra. To znači da će najosnovniji model električnog automobila, sa uračunatim subvencijama, koštati oko 15.000 evra, a nešto manje će koštati hibridni.

Zahtevi za dodelu subvencija podnosiće se do 1. novembra 2021. godine, a ukupna sredstva izdvojena za podsticaj kupovine ekološki prihvatljivih vozila iznose 120 miliona dinara.

Marija Kiković iz kompanije „Elcar“ kaže za Kurir Potrošač da interesovanje građana za električna vozila raste, a posebno za male gradske automobile dvosede koji imaju malu potrošnju.

- Kupci su uglavnom upoznati s tim da postoje subvencije. Za kupovinu ovih automobila se odlučuju, pre svega, zbog potrošnje. Velika je ušteda na gorivu, a i ovi automobili su apsolutno ekološki, što je mnogima, takođe, važno. Vozila kupuju pojedinci, ali i firme za dostavu - kaže ona.

Raste broj elektrovozila Čak 564 hibrida za šest meseci U Srbiji su, prema podacima od jula, ukupno registrovana 102 putnička vozila na električni pogon i 1.416 hibridnih, što je povećanje veće od 50 odsto u odnosu na prethodnu godinu. Od ukupnog broja registrovanih hibridnih automobila, čak 564 su prvi put registrovana u prvih šest meseci 2020, odnosno kupljena su u tom periodu, dok je 16 vozila na električni pogon prvi put registrovano.

Iznosi podsticaja Po 250 evra za moped L1 i laki tricikli L2 Po 500 evra za motocikl L3, motocikl s bočnim sedištem L4, teški tricikl L5, laki četvorocikl L6 i teški četvorocikl L7 Po 5.000 evra za električno putničko vozilo M1, teretno električno vozilo N1 Po 3.500 evra za M1 i N1 hibridno vozilo

