MINISTAR MOMIROVIĆ: Radovi na brzoj pruzi u Novom Sadu gotovi do marta

Radovi na deonici brze pruge Beograd - Novi Sad koji se izvode na teritoriji Novog Sada biće gotovi krajem februara ili u martu, najavio je danas ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović u Beškoj prilikom obilaska izgradnje drumsko - pešačkog podvožnjaka ispod buduće brze pruge.

"Iskoristio bih priliku da zahvalim na strpljenju i razumevanju građanima Novog Sada i da im se izvinim. Zaista smo radove koji presecaju Temerinsku i Venizelosovu stavili kao apsolutni prioritet. Sve vreme pritiskamo izvođače da ih završe sto pre. Nažalost, nećemo moći da ih završimo pre kraja februara ili početka marta", rekao je ministar Momirović.

Nada se da građani razumeju koliko će koristi doneti ta pruga između Beograda i Novog Sada i koliko će se nabolje promeniti komunikacija između dva najveća grada u Srbiji.

"Mislim da će svi biti zadovoljni kada se ovaj projekat završi", naglasio je Momirović.

On je gradilište podvožnjaka obišao sa direktorom kompanije ruskih železnica RŽD International Srbiju Mansurbekoim Sultanovom.

Momirović je tom prilikom ponovio da će deonica brze pruge od Beograda do Novog Sada, projektovana za brzine do 200 kilometara na sat, biti završena do kraja 2021. godine.

"Ovo je veoma kompleksan projekat od najveće važnosti za našu državu. Sve probleme koje smo imali zajednički smo rešili sa RŽD-om i mislim da mogu da najavim da ćemo do kraja godine završiti ovaj projekat, iako naša država nije investirala u ovakve projekte u poslednjih 50 godina. Zahvaljujem se Sultanovu i RŽD-u, koja je jedna od najvećih svetskih kompanija", rekao je ministar građevinarstva.

