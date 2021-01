MINISTAR MALI O NOVOM PAKETU POMOĆI PRIVREDI: Imamo dovoljno novca, javne finansije su stabilne

biće definisan do sretenja

Javne finansije Srbije su stabilne i ima dovoljno prostora da se obezbede sredstva za novi paket pomoći privredi i građanima, koji je najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, izjavio je ministar finansija Siniša Mali.

Mali je istakao da će do Sretenja, 15. februara, biti definisan dodatni paket pomoći privredi, a da se trenutno rade poslednje analize kako bi novac bio usmeren na pravi način, odnosno kako bi se pomoglo svima kojima je to potrebno.

"Razmatramo više opcija, ali verujemo da će to biti isplata polovine minimalne zarade, kao i dodatna podrška za naše najstarije sugrađane u toku godine, koji su već od 1. januara dobili i povećanje penzija od 5,9 odsto", rekao je Mali.

Država će, dodaje on, nastaviti i ove godine da sprovodi i garantne šeme za kredite, te ističe da je u toku prošle godine na taj način ukupno 1,5 milijarda evra ušla u privatni sektor.

"To je umnogome doprinelo da naši privredni subjekti budu likvidni. S obzirom na to da se pokazalo da je ovo odlična mera, mi ćemo sa njome nastaviti, i to u saradnji sa Američkom razvojnom agencijom, ali i tako što smo produžili našu postojeću garantnu šemu", naveo je ministar.

Istakao je da je zahvaljujući odgovornom vođenju javnih finansija i finansijskoj konsolidaciji koju je država sprovela prethodnih godina, bilo moguće da u 2020. godini Srbija ima jedan od najizdašnijih paketa pomoći, kao i da nastavi da pomaže i u ovoj godini.

Mali je podsetio da je u 2020. ukupan obim mera ekonomske pomoći privredi i stanovništvu iznosio 704 milijarde dinara, što je, ističe, oko šest milijardi evra, odnosno 12,7 odsto BDP.

I pored tako izdašnog paketa pomoći, dodaje Mali, Srbija je zadržala javni dug ispod 60 odsto BDP-a, što je, podseća, nivo koji propisuje Mastriht.

"To je upravo i osnova za novi paket mera pomoći", podvukao je Mali.

Naime, predsednik Vučić sinoć je najavio da će do Sretenja biti donet dodatni paket pomoći privredi koji će biti, kako je rekao, "nova injekcija" za kompanije, privredu, preduzetnike, mala, srednja, pa i velika preduzeća.

Istakao je da je tim sistemom obuhvaćemo 1.052.000 zaposlenih.

Vučić je naveo da će to najverovatnije biti pomoć u vidu isplate dva ili tri puta po pola minimalca.

Kazao je da će biti i sektorske pomoći za turizam, za hotelijere, turističke agencije, vodiče, za autobuske prevoznike, sa još pola minimaca.

Predsednik je dodao da će nastojati da se produže i garantne šeme, koje su se odlično pokazale sa 1,5 milijardi evra, a ovog puta bi preko tog sistema, istakao je, moglo da bude obezbeđeno još dva puta po 500 miliona.

Vučić je naveo da se za sedam dana očekuju prvi dogovori sa DFC vredan 300 do 400 miliona dolara.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir