BEZ PREMCA U EVROPI: Srbija u 2020. imala pad BDP-a oko 1 odsto! STIŽE JOŠ MILIJARDU DOLARA ZA PRIVREDU

Ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da je Srbija imala pad BDP-a oko jedan odsto u 2020. godini i da će se precizna cifra znati tek kad se skupe svi rezultati, ali da ćemo svakako po tome imati najbolji rezultat u Evropi.

Mali je odgovarajući na pitanja novinara rekao da će garantna šema koju će obezbediti američka Međunarodna finansijska korporacija (DFC) biti usmerena na podršku mikro, malim i srednjim preduzećima, a koja su u svakoj zemlji osnov razvoja.

- Postojeća garantna šema koju je realizovala naša država spasila je stotine hiljada radnih mesta, 23.000 preduzeća je iskoristilo tu šemu u kojoj država garantuje za kredite poslovnih banaka, zbog čega je i odobreno toliko kredita za privredu - naveo je Mali.

Kaže da će DFC obezbediti još milijardu dolara za garantnu šemu koja će biti ne samo za likvidnost srpskim preduzećima nego i za nove investicije i tehnologije, što će doprineti daljem razvoju Srbije.

Ministar je podsetio da je stopa nezaposlenosti u trećem kvartalu prošle godine bila devet odsto, što govori da su sačuvana radna mesta, ali i proizvodni kapaciteti naše privrede.

Mali je rekao da će, kao što je i obećano, država za nekoliko nedelja odnosno do Sretenja 15. februara doneti novi paket mera za dodatnu podršku srpskoj privredi i najugroženijim sektorima.

- Država je sve plaćala na vreme. Nijednu svoju investiciju nije zaustavila i do kraja godine imaćemo u izgradnji ukupno šest auto-puteva. Ovog meseca je povećan minimalac, plate, penzije, počela je masovna vakcinacija... Pa koja je to zemlja u Evropi sve to uradila - zapitao je Mali.

To je slika jedne drugačije i uspešnije Srbije koja zna kako da se izbori sa krizom, naglasio je ministar.

Ističe da su javne finansije naše zemlje potpuno stabilne, da je javni dug pod kontrolom i da država ima novca:

- Međudržavni sporazum koji je danas potpisan sa američkom vladom je veliki signal - dođite i investirajte u Srbiju. Borimo se za radna mesta i shodno tome za veći životni standard građana.

Dodaje da je Srbija izbegla najcrnji scenario koji je pogodio mnoge zapadne zemlje kada je veliki broj ljudi ostao bez posla zbog korona krize.

- Najvažnija stvar je masovna vakcinacija. To je ključna stvar za ekonomski razvoj - poručio je Mali.

(Kurir.rs/Tanjug)

