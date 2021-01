KARTE NAJPOVOLJNIJE U OKVIRU PRODAJNIH KANALA ER SRBIJE

Er Srbija uvodi novu globalnu komercijalnu strategiju od letnje sezone, koja počinje 28. marta 2021. Glavni cilj nove strategije nacionalne avio-kompanije je uspostavljanje direktnijeg kontakta sa putnicima kroz ponudu najbolje moguće cene putem direktnih prodajnih kanala Er Srbije, koji obuhvataju veb-sajt airserbia.com, novu mobilnu aplikaciju, kupovinu karata putem Kontakt centra ili u poslovnicama Er Srbije. U skladu sa praksama koje primenjuju najveće avio-kompanije na svetu, nova strategija će takođe obezbediti efikasniju preraspodelu troškova u lancu prodaje karata, kao i priliku da se putnici obaveste brzo i direktno u slučaju bilo kakvih promena.

„Nova strategija približiće Er Srbiju putnicima više nego ikad. Naši putnici će uvek imati pristup najboljim cenama ako kupuju karte direktno od Er Srbije, što ne mora nužno da bude slučaj prilikom kupovine putem ostalih prodajnih kanala u kojima su dostupne naše karte. Da bi putnici obezbedili povoljniju cenu i iskoristili tu pogodnost, neophodno je da rezervacija bude izvršena direktno kod Er Srbije, bilo da je pravite lično, ili putem vašeg organizatora putovanja,“ rekao je Jirži Marek, direktor za komercijalu i strategiju Er Srbije.

Od početka obnove vazdušnog saobraćaja u maju do kraja decembra 2020. godine, 47% ukupno prodatih karata je kupljeno putem direktnih prodajnih kanala Er Srbije, tj. putem veb-sajta, mobilne aplikacije, Kontakt centra i poslovnica Er Srbije, što predstavlja povećanje od 52% u odnosu na isti period 2019. godine. Pokretač rasta direktnih prodajnih kanala je onlajn prodaja, uz nedavno uvođenje mobilne aplikacije i stalno unapređivanje veb-sajta nacionalne avio-kompanije. Rastućem trendu onlajn prodaje doprinosi i činjenica da je u pitanju beskontaktni i bezbedni model, koji je posebno pogodan u sadašnjim okolnostima pandemije koronavirusa.

Putnici mogu da kupe karte za letove na airserbia.com, putem mobilne aplikacije ili Kontakt centra Er Srbije, pozivom na 0800 111 528 iz Srbije i +381 11 311 21 23 iz inostranstva. Takođe, kupovina karata je moguća u poslovnicama Er Srbije u Beogradu - Bulevar kralja Aleksandra 17, koja je otvorena radnim danima od 8 do 20 časova, u poslovnici u Jurija Gagarina 12, radnim danima od 9 do 17 časova, i u poslovnici na Aerodromu Nikola Tesla Beograd, čije radno vreme je od 4 časa ujutru do 1 posle ponoći sledećeg dana.

Prednost direktne kupovine od Er Srbije, prikazana je ispod na osnovu primera za povratni let na relaciji Beograd-Podgorica:

Sve cene su u evrima. foto: Promo

* Direktni prodajni kanali odnose se na veb-sajt airserbia.com, aplikaciju za mobilne uređaje, Kontakt centar Er Srbije, i poslovnice Er Srbije.,

Promo tekst

Kurir