NEĆE VIŠE BITI JEFTINE ROBE KOD KINEZA? Cena transporta drastično porasla, kineski proizvodi poskupljuju, očekuje se oko 25 odsto

Proizvodi koji u Srbiju stižu iz Kine, najverovatnije će poskupeti, jer je cena transporta drastično porasla i tri puta je viša u odnosu na isti period prošle godine.

Kritičan nedostatak brodskih kontejnera doveo je do ovog skoka, kao i kašnjenja isporuka iz te zemlje. U kolikom procentu će se to odraziti na cenu kineske robe u maloprodaji, ali u ovom trenutku to ne može tačno da se predivi, pišu Novosti. Uvoznici u Bosni i Hercegovini su procenili da će na njihovom tržištu poskupljenje biti od 20 do 25 odsto.

Ilustracija foto: EPA/ROMAN PILIPEY

Vlasnici prodavnica kineske robe u Srbiji kažu da sve zavisi od trgovaca na veliko.

- Još nismo kupovali robu koja je stigla skupljim kontejnerima - ističu u jednoj kineskoj robnoj kući.

- Ne znamo šta će biti, sve zavisi od ponašanja veleprodavaca. Ako oni podignu cene, onda ćemo i mi.

Miroslav Mihić, iz kompanije koja se bavi posredovanjem u pronalaženju i slanju robe iz Kine, ocenjuje da će potrošači sigurno morati skuplje da plaćaju proizvode koji dolaze iz te zemlje, ukoliko ova situacija potraje.

- Cena transporta iz Kine je viša prema celom svetu, a ne samo prema našoj zemlji, a referentni podaci sa sajta FBX, koji prati indeks kontejnerskog prevoza, pokazuju da je on sada tri puta skuplji u poređenju sa istim periodom lane i da je stigao do skoro 6.000 dolara po kontejneru - navodi Mihić.

Kada transport poskupi, neko mora da snosi te troškove. To mogu da budu dobavljači, trgovci ili potrošači. U nekim situacijama taj teret podnesu prodavci na veliko i malo, tako što smanje svoje marže kako bi zadržali kupce. Međutim, manja preduzeća neće moći taj trošak da izdrže. Na kraju, firme će odlučivati šta je za njih najbolje.

Cena transporta je skočila, jer, kako Mihić objašnjava, nema kontejnera.

- Kina proizvodi i izvozi robu koja odlazi u kontejnerima, ali oni se ne vraćaju, jer ostali deo sveta nema toliki plasman na tržište te zemlje, i tako je došlo do poteškoća - kaže naš sagovornik.

Mark Jeger, izvršni direktor kompanije "Redvud lodžistiks", navodi da su u poređenju sa martom prošle godine, cene kontejnerskog transporta iz Kine za Evropu i SAD porasle za 300 posto. On ističe da spot-cene idu približno i do 6.000 dolara po kontejneru, u odnosu na uobičajenu tarifu od 1.200 dolara.

Ilustracija foto: Nebojša Mandić

Novinske agencije javljaju da su pandemija i neujednačen globalni ekonomski rast doveli do problema sa nedostatkom kontejnera prvo u Aziji, ali su pogođeni i drugi delovi sveta.

U Kini kompanije nedeljama čekaju kontejnere za isporuku robe plaćajući visoke stope naknada, što je uzrokovalo veliki rast troškova dostave. To utiče na sve firme koje treba da isporuče robu iz te zemlje, ali posebno na one koje se bave onlajn trgovinom i potrošače koji mogu snositi teret većih troškova.

(Kurir.rs/Večernje novosti, E.B. Talijan)

Kurir