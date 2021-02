ER SRBIJA PREVEZLA PREKO POLOVINE PUTNIKA NA BEOGRADSKOM AERODROMU U JANUARU

Er Srbija je u januaru 2021. godine povećala svoj tržišni udeo na Aerodromu Nikola Tesla, prevezavši ukupno 53,2 odsto putnika koji su tokom prvog meseca ove godine koristili usluge beogradske vazdušne luke. Od svega 38,4 odsto udela na tržištu u januaru 2019. godine, srpski nacionalni avio-prevoznik je za samo dve godine svoj udeo povećao za 15 procentnih poena u odnosu na ukupan broj prevezenih putnika na beogradskom aerodromu.

U januaru 2020. godine tržišni udeo Er Srbije na Aerodromu Nikola Tesla iznosio je 42 odsto. „Zabeleženi rezultat predstavlja posledicu strateškog planiranja i brzog prilagođavanja saobraćaja svim promenama na tržištu. Prethodnu godinu obeležila je pandemija korona virusa koja je značajno uticala na smanjenje avio-saobraćaja, ali je Er Srbija, čak i u takvim okolnostima, uspela da na velikom broju ruta ostvari dobre rezultate popunjenosti putničke kabine,“ izjavio je Jirži Marek, direktor za komercijalu i strategiju Er Srbije.

On je dodao da obustava letova Montenegro erlajnza nije u značajnoj meri uticala na rezultate Er Srbije jer je ta kompanija imala svega oko 4 odsto tržišnog udela na beogradskom aerodromu u januaru 2020. godine. “Er Srbija svojom razgranatom mrežom direktnih i kod-šer destinacija doprinosi da Beograd i dalje bude glavna kapija čitavog regiona prema Evropi i svetu,“ rekao je Marek. Tokom leta 2019. godine, Er Srbija je uvela 10 novih destinacija samo iz Beograda, što je rezultiralo dvocifrenim rastom broja putnika, kao i svih ostalih pokazatelja, u trećem i četvrtom kvartalu te godine. Najznačajnija ekspanzija u istoriji nacionalne avio-kompanije dovela je do rekordnih 2,81 miliona prevezenih putnika u 2019. godini.

Trend rasta nastavio se i u prvim mesecima 2020. godine, pa je u januaru i februaru broj prevezenih putnika Er Srbije bio za gotovo 30 odsto veći u odnosu na iste mesece 2019. godine. Nakon rekordnih rezultata Er Srbije iz 2019. godine i snažnog rasta broja putnika u januaru i februaru 2020. godine, pandemija korona virusa dovela je do najveće krize u istoriji svetske avio-industrije. Od obnove avio-saobraćaja sredinom maja 2020. godine, Er Srbija je na dnevnom nivou pažljivo pratila promene u tražnji i ograničenjima putovanja, prilagođavajući obim saobraćaja kako bi putnicima pružila kontinuiranu i snažnu vazdušnu vezu između što većeg broja destinacija u regionu i svetu. U junu prošle godine ponovo je uspostavljena linija do Njujorka, na kojoj je nacionalni avio-prevoznik tokom leta i jeseni obavljao i do 5 letova nedeljno, uz odličnu popunjenost putničke kabine. Sa rezultatom od 67 odsto, Er Srbija se u septembru našla na prvom mestu po popunjenosti kapaciteta za prevoz putnika na Terminalu 4 Međunarodnog aerodroma Džon F. Kenedi u Njujorku. U julu 2020. godine nacionalna avio-kompanija je prepoznala još jednu poslovnu priliku i pokrenula novu liniju ka Oslu, koji u ovom trenutku predstavlja jednu od top pet destinacija Er Srbije, uz Cirih, Njujork, Istanbul i Pariz.

Zahvaljujući novouspostavljenoj kod-šer saradnji sa Turkiš erlajnsom, nacionalna avio-kompanija je od septembra uvela i svakodnevne letove do Istanbula, uz popunjenost putničke kabine od preko 80 odsto. Zahvaljujući fleksibilnom i agilnom pristupu, Er Srbija i u trenutnim otežavajućim okolnostima pojačava frekvencije na određenim rutama pa je u oktobru do Ciriha obavljala više letova nego pre pandemije - i do 22 leta nedeljno, odnosno rekordna četiri dnevna leta vikendom. Er Srbija trenutno leti do 26 destinacija iz Beograda i jedne iz Niša. Poziciju regionalnog lidera dodatno je učvrstila pokazujući spremnost da brzo odreaguje na sve promene u okruženju. Nekoliko dana pre gašenja Adrija ervejza, Er Srbija je povećala frekvencije i kapacitete na letovima do Ljubljane, dok je nakon obustave saobraćaja Montenegro erlajnza u decembru 2020. godine isto učinila na linijama za Tivat i Podgoricu. Er Srbija je trenutno vodeći avio-prevoznik u saobraćaju sa Crnom Gorom i omogućava povezanost između te zemlje i sveta, preko Beograda.

