STIŽE NOVAC I ZA PRIVREDNIKE: Spremno 100 miliona za njih! ŽENE ĆE BITI POSEBNO MOTIVISANE

Vlada Srbije je na poslednjoj sednici donela odluku da se za razvoj i promociju ženskog preduzetništva u 2021. godini izdvoji 100 miliona dinara kako bi motivisala pripadnice lepšeg pola da u većoj meri budu osnivači ili vlasnici privrednih subjekata.

Tako je barem definisano Programom podrške razvoju i promociji ženskog inovacionog preduzetništva za ovu godinu, a od tog novca definisano je da polovina, odnosno 50 miliona, bude usmereno za lokalne samouprave.

Ceo projekat biće u nadležnosti Кabineta ministra bez portfelja zaduženog za inovacije i tehnološki razvoj koji će uskoro raspisati i javni poziv za dodelu ovih para kojim će jasno biti precizirani i uslovi ko može i koliko da dobije ova bespovratna sredstva države. U zavisnosti od ideje opredeliće se i visina iznosa, koja je limitirana na maksimalno 23 miliona na nacionalnom i lokalnom nivou. Ono što je važno, to je da organizacije ženskog inovativnog preduzetništva mogu da konkurišu sa projektima zajedno sa jedinicom lokalne samuprave.

U obrazloženju ovog programa navodi se da je razlog da se ovim posebnim vidom pomoć pomogne ženama to što su one značajno manje zastupljene kao osnivači ili vlasnici privrednih subjekata od muškaraca. Kao dokaz za to koriste se podaci iz Nacionalne strategije za rodnu ravnopravnost za period 2016-2020. godine.

"U poslovnom sektoru na rukovodećim položajima i u ulozi vlasnika i osnivača malih i srednjih preduzeća i dalje su najčešće muškarci, zastupljeni sa 77,9 odsto, dok su žene najčešće vlasnice radnji, 34,3 odsto, i srednjih privrednih društava, 22,1 odsto procenat. Program podrške razvoju i promociji ženskog inovacionog preduzetništva kao prioritet ima podršku ženskom inovacionom preduzetništvu, i daje značajan podsticaj razvoju društvene svesti i stvara potrebne uslove da se poslovni ambijent promeni i da se u delovanju privrednih društava i preduzetnika u većoj meri nađu žene kao osnivači, vlasnici ili deoničari privrednih subjekata", navodi se u obrazloženju Programa podrške razvoju i promociji ženskog inovativnog preduzetništva.

Inače, kako se navodi u Programu, sredstva se mogu koristiti za planiranje, izradu i sprovođenje promotivne kampanje o značaju razvoja ženskog iovacionog preduzetništva na nacionalnom i lokalnom nivou ali i za sprovođenje mentorstva i obuka čiji je cilj razvoj njihovih poslovnih inovacionih kapaciteta.

