NAKON BEOGRADA I NOVOG SADA, WOLT STIŽE I U SUBOTICU! Prvih mesec dana, Wolt poklanja besplatnu dostavu svim Subotičanima

Impozantnoj listi i broju od 129 gradova širom sveta, u kojima je dostupna Wolt aplikacija, dodaje se još jedan grad sa severa Srbije – Subotica. Inovativna usluga online poručivanja i brze dostave, od sledeće nedelje biće dostupna i Subotičanima, a šta o uspehu i rekordno brzom širenju Wolt mreže na sever kaže generalni direktnor kompanije Wolt Srbija, Đorđe Davidović, saznaćete u redovima koji slede.

Kako vidite prvi susret i kontakt Subotičana i Wolt aplikacije?

Mislim da će to biti ljubav na prvi pogled, odnosno prvi klik. Za vreme pandemije potreba za online poručivanjem i dostavom hrane je naglo porasla svuda, pa i u Subotici. Kako je Wolt jako intuitivna aplikacija na kojoj se proces poručivanja završava u par koraka, znam da će svi voleti to što nema gubljenja vremena. Posebno mi se sviđa što će Subotičani moći da plaćaju svoje porudžbine online, ali i kešom, što je novina koju je Wolt od skoro uveo.

foto: Promo

Kakvo iznenađenje je Wolt spremio za Subotičane?

Wolt vodi računa o svojim korisnicima, zna koja su im omiljena mesta za klopu i koje specijalitete vole. Osim dostave hrane iz jednih od najpopularnijih subotičkih restorana kao što su Renaissance i Bodis & Porto, Wolt Subotičanima poklanja i besplatnu dostavu tokom promotivnog perioda koji će trajati mesec dana.

Šta mislite da će Subotičani najviše voleti kod Wolta?

Ono što vole i Beograđani i Novosađani i svi korisnici koji poručuju preko Wolt aplikacije širom sveta. Voleće brzinu, tačnost i transparentnost. Voleće to što dostava iz omiljenog restorana stiže za maksimum 30-35 minuta. To što radno vreme traje i nakon zatvaranja restorana i lokala, od 9 do 23 časa, kao i mogućnost da prate ‘kretanje’ svoje porudžbine kroz grad u realnom vremenu.

Voleće nasmejana lica prijatnih Wolt dostavljača. Uvek je lepo videti nasmejano lice, zar ne?

Šta mislite da neće voleti?

Ako i bude postojalo tako nešto, u šta iskreno sumnjam ☺, korisnicima je na raspolaganju Wolt lokalni korisnički servis i podrška koja preko chat-a odgovara na sva pitanja u roku od 30 sekundi. Oni su tu za svako nezadovoljstvo, sumnju ili pitanje, ali i refundaciju troškova u slučaju da porudžbina kasni.

Da li se razlikuje Wolt u Subotici i Beogradi ili Novom Sadu?

Da, postoji razlika u dijapazonu usluga u ovom početnom periodu. U Beogradu i Novom Sadu, Wolt dostavlja ne samo restoransku hranu, već i namirnice iz marketa, sveže voće i povrće, kozmetičke proizvode, cveće i sve drugo što je korisniku potrebno iz brojnih prodavnica i radnji na platformi. U Subotici se za sada dostava odnosi samo na restoransku hranu, ali će veoma brzo Subotičani dobiti mogućnost da poručuju i mnogo više od restoranske hrane. Wolt vredno radi na tome da proširi svoju ponudu u svim gradovima u kojima posluje.

Da li imate neki korisni savet ili trik za ljude koji će po prvi put koristiti aplikaciju?

Wolt aplikacija je tolika jasna i laka za korišćenje da nema potrebe za bilo kakvim sugestijama sa strane. Trenutna situacija i pandemija su nam u mnogo čemu otežale način funkcionisanja. Ređe se viđamo, družimo i izlazimo. U takvoj situaciji, nekoliko klikova do toplog ručka ili večere na vašoj kućnoj adresi puno znači. Siguran sam da je dolazak Wolta sjajna vest za Subotičane i da će uživati poručujući hranu iz najpopularnijih lokalnih restorana.

foto: Promo

Zašto Wolt?

Wolt je jedna od vodećih IT kompanija u oblasti “poslednje milje” dostave tj. last mile delivery. Do pre godinu dana nam je fokus bio na restoranskoj hrani dok smo sa početkom pandemije proširili portfilio i na ostale segmente kao sto su dostave iz marketa, drogerija, prodavnica zdrave hrane, cvećara, itd.

Trenutno zapošljavamo preko 2.200 ljudi u 23 zemlje širom sveta. Poslednje 2 zemlje u kojima je Wolt krenuo sa operacijama su Nemačka i Japan što dovoljno govori o kvalitetu usluge koju pružamo svojim korisnicima.

Foto: Promo

