DIREKTOR LUČIĆ: Telekom osniva najveći venčer fond za startap ideje, 25 miliona evra u narednih 5 godina

fond počinje da radi nakasnije do juna

BEOGRAD - Telekom Srbija dobio je sve saglasnosti za osnivanje najvećeg venčr fonda u Srbiji za pomoć startap idejama, koji će biti i najveći fond tog tipa u regionu, a generalni direktor Telekoma Vladimir Lučić kaže da će to preduzeće uložiti u fond 25 miliona evra u narednih pet godina.

"To će biti definitivno najveći fond u regionu. Venčr kepital fond je, inače, jedan standardni način finansiranja, gde velike korporacije ulažu u startap i digitalne ideje. Zamišljen je kao posebna firma koju će voditi profesionalni menadžmet, koji trenutno tražimo u Americi i Izraelu, u zemljama koje su najprepoznatljivije po razvoju startap ideja", kazao je Lučić na RTS.

Lučić navodi da će fond početi da radi nakasnije do juna i već od septembra počeće da se finansiraju prve startap ideje. Pozvao je mlade ljude da se slobodno jave i napišu fondu svaku ideju, u bilo kojoj formi.

Lučić ističe da će Telekom u inicijalni kapital fonda uložiti pet miliona evra godišnje, a tokom pet godina oko 25 miliona evra. "Mislimo da ćemo privući razne privatne kompanije da budu deo našeg fonda, tako da će inicijalni fond biti znatno veći", naglasio je Lučić.

"Osim profesionalnog menadžmenta, napravićemo i nadzorni bord gde bi bili najeminentniji ljudi koji se time bave u Srbiji, kako bi na što transparentniji i bolji način odabrali koji startapi imaju budućnost i u koje treba investirati", naglasio je Lučić. Fond će u početnoj fazi finansirati startap ideje sa 50.000 do 100.000 evra.

Napominje da u svetu dolazi do nove industrijske revolucije i da sada više nije bitno samo napraviti aplikaciju kako bi se postigao veliki uspeh u svetu u toj oblasti, već da se može napraviti i neki proizvod budućnosti kao, na primer, nanoroboti ili senzori koji će imati primeni u raznim oblastima.

"U Srbiji smo do sada imali samo pojednačne uspehe entuzijasta, a ovako bi prvi put napravili sistem finansiranja gde bi mnogo ideja prošlo kroz početnu fazu i došlo do mogućnosti da se posle predstave ozbijnijim fondovima u Americi i tako narastu. I kao što Izrael sada može da se pohvali time da je u tome ravan Americi, mislimo da će i Srbija moći u Evropi da se pohvali da imamo najbolji ekosistem za to", naglasio je Lučić.

Očekuje da će IT sektor biti glavna industrijska grana u Srbiji i njen glavni izvozni proizvod.

"Srbija tu stvarno ima šansu, mala je razlika između bogatih i siromašnih zemalja, jer to početno ulaganje u startape nije veliko", rekao je Lučić i naglasio da će mnogi imati šansu.

Dodaje da se u velikom broju slučajeva startap ideja, kada postigne uspeh, prodaje velikim igračima.

Lučić ističe da će fond biti fokusiran, pre svega, na Srbiju, ali da je plan da ga prošire i na region, od Slovenije do Severne Makedonije. "Druge godine fonda ćemo probati da budemo deo nekog fonda u Americi ili u Izraela, kako bi povećali prihod našeg fonda i da bi postali deo tih velikih fondova koji pronalaze startapove", naveo je Lučić i dodao da će time sredstva fonda biti znatno veća.

"Sve te startap firme će stvarno imati šansu da budu deo svetske tržišne utakmice", kaže generalni direktor Telekoma. Lučić dodaje da će taj fond biti jedan od način i da se poveća prihod Telekoma od digitalnih servisa.

"Potpuno sam siguran da će ovaj fond pomoći da višestruko poraste vrednost Telekoma Srbije i da i sa tim bude lider u regionu", naveo je Lučić.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir