KATARINA PAVLOVIĆ OBJASNILA Evo zašto frilenseri ne mogu da se pravno odbrane „ćutanjem Poreske uprave”

"Istina je da se Poreska uprava godinama nije oglašavala i da nikada nisu vršili ovakvu kontrolu, ali se to ne može nazvati ‘ćutanjem uprave’”, objašnjava za Startit Dnevnik Katarina Pavlović, pravna savetnica Udruženja radnika na internetu.

Taj pojam se prema pisanju biznis.rs, poslednjih dana pojavio među frilenserima, kao mogući način da zaustave PU u ideji da im naplati poreze i doprinose za pet godina unazad. Međutim, „ćutanje uprave” se u pravnom smislu odnosi na nešto potpuno drugo.

„Kada vi podnesete neki zahtev, da dobijete na primer mišljenje državnog organa, a on vam ne odgovori u propisanom zakonskom roku od 30 dana, vi u tom trenutku možete da podnesete žalbu zbog ‘ćutanja uprave’. Kako ne postoji zahtev koji su radnici na internetu ranije podnosili PU, a da ona na njega nije odgovorila, nema ni osnova za ovakvu žalbu”, smatra Pavlović.

Isto je za biznis.rs rekla i Milica Bisić, ekspertkinja za javne finansije i profesorka fakulteta FEFA.

„Ako neko od njih jeste pisao Poreskoj upravi, mogao bi, samo za svoj slučaj, da se pozove na ovaj institut, ukoliko ima pismene dokaze”, navodi Bisić. No, to svakako ne rešava situaciju. Oni frilenseri koji tvrde da su se ranije obraćali Poreskoj upravi s pitanjem kako da plate porez, radili su to usmenim putem u samim filijalama, tako da nemaju dokaz da je Poreska uprava ćutala ili ih pogrešno informisala.

Kurir.rs/ startit.rs

Kurir