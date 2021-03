APARTMAN NA KOPAONIKU SKUPLJI OD STANA NA DEDINJU: Kvadrat na planini i do 4.000 €, zgrade niču i na Zlatiboru i Divčibarama

Ni korona nije zaustavila tražnju za kupovinom apartmana na srpskim planinama. Naprotiv, uz dobru ponudu, raste i kupovina, a tražnja za koju se sobodno može reći da je rekordna, maksimalno je počela da diže i cenu kvadrata.

Praktično, sada je situacija takva da je kvadrat na Kopaoniku skuplji nego kvadrat najluskuznijeg stana u samom centru Beograda ili da stan od 60 kvadrata u užem centru prestonice, košta kao apartman od 30 kvadrata na Kopu.

Ništa mnogo ne zaostaju ni druge srpske planine. Kvadrati na Zlatiboru i na Divčibarama takođe su sve popularniji, sve je više gradnje, ali su zbog veće tražnje, skuplji i apartmani.

Ukupno je na Kopaoniku u 2020. godini prodato 340 apartmana, a broj se povećava ako se doda i Brzeće podno Kopaonika, gde je prodato 47 apartmana. Na Zlatiboru je taj broj u prošloj godini dostigao 204, a na Divčibarima 114 apartmana.

Kopaonik

Kopaonik i dalje prednjači i važi za elitnu destinaciju koja košta. Kvadrat apartmana u starogradnji (koja i nije baš nekog kvaliteta i koja zahteva renoviranje) može se naći za minimalih 500 evra. Novogradnja je istovremeno obarala rekorde - cenu je dizala i lokacija i kvalitet "zdanja" te je 4.330 evra bila najviša postignuta. I to su zvanični podaci Republičkog Geodetskog Zavoda.

Najveći rast cene apartmana u novogradnji u 2020. u odnosu na 2019. godinu bio je u Brzeću i to od čak 44 odsto. Nalazi se podno Kopaonika, a ono što je zasigurno podiglo cene apartmana u tom mestu, jeste nova gondola koja vodi do vrha Kopaonika. Ona je nedavno puštena u rad, a od Brzeća do vrha Mali Karaman se stiže za svega 15 minuta.

Kako je to olakšalo i ubrzalo pristup ski-stazama, mnogi su se odlučili da upravo tu sebi obezbede neki prostor, a jasno je da usled rasta tražnje raste i cena.

Zlatibor

Rastu i cene apartmana na Zlatiboru, planine za koju se vezuje masovna gradnja i širenje urbanog Zlatibora na sve strane.

Različito su se kretale cene kvadrata u starogradnji i novogradnji, pa je tako raspon cena u starogradnji bio od 550 evra do 1.670 evra.

Novogradnja je istovmreno dosta skuplja i ide i do 2.270 evra po kvadratu. A, pre samo tri godine, novi kvadrat u užem centralnom jezgu Zlatibora bilo je mogće kupiti i za 1.300 evra.

- Gradnja apartmanskih zgrada iz ekstra i prve građevinske zone stoga se prenela ka drugoj zoni, odnosno naseljima Palisad, Rasadnik, Đurkovac, Kamalj, Karaula, Zova. Obudojevica oko istoimenog skijališta tik pored centra je izgrađena, a sada je u fokusu investitora Obudojevica 2 prema fabrici za preradu otpadnih voda. U ovim naseljima koja se sada smatraju širim centrom ima slobodnih placeva i njihova cena se kreće 15-20 hiljada evra, negde i jeftinije - rekli u jednoj tamošnjoj turističkoj agenciji.

Divčibare

I Divčibare doživljavaju pravi "bum". Gradi se na sve strane, slobodno se može reći nikada više. Blizina prestonice i dalje je velika prednost i jedan od ključnih razloga za rast posete, sadržaja i smeštaja.

Prema zvaničnim podacima prošle godine prodato je 114 apartmana na Divčibarima. Sve to prati i porast cene od oko osam odsto za godinu dana.

Cene kvadrata na Divčibarima kretale su se od 330 evra koliko je trebalo najmanje izdvojiti za apartman u starogradnji, do 1.800 evra koliko je dostizala cena kvadrata u novogradnji.

Trenutno se na ovoj planini zida sedam velikih stambenih zgrada.

- Svaka od tih zgrada imaće od 30 do 40 apartmana, površine od 20 do 40 kvadratnih metara, a cene se kreću od 1.400 do 1.800 evra bez PDV-a, što je čak skok za 1.000 evra u odnosu na 2019. godinu, što najbolje ilustruje kolika je tražnja i trenutna popularnost Divčibara. Znatno je povećana i tražnja za placevima, čija je cena zavisno od lokacije od 3.000 do 5.000 evra po aru, a najviše ih traže upravo investitori za gradnju - kažu u valjevskim agencijama za promet nekretnina.

(Kurir.rs/ Blic)

Kurir