OD SUTRA PRIJAVA ZA ISPLATU POLA MINIMALCA ZA APRIL: Evo ko sve ima pravo na pomoć države

Ministar finansija Siniša Mali podsetio je poslodavce da je danas poslednji dan prijave za isplatu polovine minimalne zarade za mesec mart, a da već sutra, 1. aprila, kreće prijava za april.

U saopštenju ministarstva navodi se da se radi o delu trećeg paketa podrške privredi i građanima Srbije. Treći paket predviđa isplatu polovine minimalne zarade za tri meseca za preduzetnike, mikro, mala, srednja i velika preduzeća.

Taj deo privrede zapošljava oko 1,5 miliona ljudi, a za ovu meru je iz budžeta Srbije izdvojeno 69,8 milijardi dinara.

- Poslodavci se za korišćenje ovih mera mnogu prijaviti na portalu Poreske uprave i to za svaki mesec posebno, a za prijavu imaju vremena do poslednjeg dana u tekućem mesecu - rekao je Mali.

Dodao je da će prva isplata polovine minimalne zarade koja se odnosi na mesec mart biti izvršena 8. aprila.

- Novac će biti uplaćen na posebne namenske račune koji će za privrednike biti automatski otvoreni, a odatle će novac moći isključivo da bude prebačen na račun zaposlenog - kazao je ministar.

Poslodavci koji uzmu pomoć ne smeju da otpuste više od 10 posto radnika tokom tri meseca po isplati poslednje polovine minimalne zarade i nemaju pravo isplate dividendi.

Mali je naveo i da je za privrednike dobra vest što će biti proširena garantna šema dogovorena sa bankama za dodatnih 60 milijardi dinara.

- Prva izmena, u odnosu na prethodni period, odnosi se na maksimalne vrednosti kredita koje banke mogu da plasiraju sa garancijom države, a koje se uvećava za 500 miliona evra, tako da će iznositi ukupno 2,5 milijardi evra. Druga izmena je da će ovakvih krediti biti raspoloživi do 30. juna 2022. godine - objasnio je on.

Dodao je da svi preduzetnici, mikro, mala i srednja preduzeća koja ispunjavaju uslove propisane Zakonom o utvrđivanju garantne šeme mogu da apliciraju za kredite koji imaju garanciju države.

On je rekao da Srbija uspostavlja i drugu, novu garantnu šemu, namenjenu svim firmama iz ugroženih sektora, kao i firmama u drugim sektorima sa padom poslovnih prihoda većim od 20 odsto u 2020. godini.

- Maksimalna vrednost kredita pokrivenih drugom garantnom šemom iznosiće 500 miliona evra - istakao je on.

Za razliku od postojeće garantne šeme gde je rok otplate do tri godine, sa obaveznim grejs periodom od 9 do 12 meseci, krediti pokriveni drugom garantnom šemom daju sa sa periodom otplate do pet godina, a obavezni grejs period je od 18 do 25 meseci.

- Želeli smo da na ovaj način pružimo dodatnu podršku posebno ugroženim sektorima, na koje je ova kriza najviše uticala, i da im pomognemo da obezbede neophodnu likvidnost - rekao je on.

Kako je dodao, zaposleni u ugostiteljstvu i turizmu, turistički vodiči i rent-a-kar agencije, pored isplate tri polovine minimalca dobiće još jednu celu minimalnu zaradu.

On je podsetio da će svim gradskim hotelima biti isplaćena novčana pomoć od 350 evra po ležaju i 150 evra po sobi, a autoprevoznici će dobiti 600 evra mesečno za svaki autobus.

Mali je ocenio da je država danas sa javnom potrošnjom jedan od najvećih investitora, naročito u oblasti infrastrukture.

"Naš glavni stub nosač je građevinska industrija i u stopu je prate ostali sektori, poput poljoprivrede ali i mnogi drugi jer je naša privreda fleksibilna. Takođe, mnogi privrednici su se uspešno prilagodili novonastalim okolnostima u krizi“, rekao je on.

Istakao je značaj privatne potrošnje i podsetio da 28. aprila kreće prijavljivanje građana za pomoć od 60 evra.

"Punoletni građani će se za ovu pomoć prijavljivati od 28. aprila do 15. maja, elektronskim ili telefonskim putem, dok će se korisnicima penzija, primaocima novčane socijalne pomoći i licima u zavodu za izvršenje krivičnih sankcija pomoć biti uplaćena bez podnošenja prijave“, objasnio je on.

Dodao je da će prva isplata od 30 evra ove pomoći početi u maju, kao i da će penzioneri dobiti dodatnih 50 evra.

Penzionerima će u maju biti isplaćeno 30 evra pomoć, u septembru 50 a u novembru još 30 evra, naveo je on.

Nezaposleni će dobiti dodatnih 60 evra u junu, rekao je on i dodao da će dodatnih 100 evra dobiti naši građani na Kosovu i Metohiji, uključujući i decu, a da će tamo ukoliko su nezaposleni dobiti 200 evra.

(Kurir.rs/Tanjug)

