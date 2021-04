VUČIĆ NAJAVIO POČETAK RADOVA: Do septembra gradnja obilaznice oko Užica, u avgustu auto-put Niš-Merdare

Predsednik Aleksandar Vučić najavio je da će do septembra početi izgradnja obilaznice oko Užica, a u avgustu izgradnja auto-puta Niš-Merdare.

- Do septembra videćete veliki broj radnika koji će krenuti da rade na obilaznici- rekao je Vučić novinarima u Čačku na pitanje kada kreće gradnja obilaznice.

Kada je reč o auto-putu Niš-Merdare, Vučić je rekao da je u toku tenderska procedura.

Kazao je da očekuje da će u avgustu krenuti izgradnja, te da je zbog toga rekao da će 1. decembra biti u izgradnji osam auto-puteva.

Vučić je najavio da će se krenuti i sa kompletnim renoviranjem Zdravstvenog centra Užice, vredno 30 miliona evra.

- To je ogroman novac, kao da dižemo sve potpuno novo. Biće to najmodernija bolnica, sa najmodernijim aparatima. To će značiti mnogo celom užičkom kraju - rekao je Vučić.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir