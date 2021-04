MINISTAR MOMIROVIĆ: Srbija za 5 godina na nivou ČeŠke, Slovačke ili Poljske

BEOGRAD - Srbija će za pet godina, prema planu Srbija 2020-2025. koji je pokrenuo predsednik Aleksandar Vučić, biti na nivou razvoja Češke, Poljske ili Slovačke, izjavio je danas ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović.

Vučić je nedavno rekao da će od 1. decembra u izgradnji biti osam autoputeva, a Momirović za TV Prva podseća da će se za 30 minuta stizati od centra Beograda do centra Novog Sada "najkvalitetnijim štadler vozovima" i ističe da je reč o investiciji od 700 miliona evra.

"Zauzeli smo neke pozicije koje nikada u istoriji nismo imali. I meni je teško da poverujem da danas investiramo u najbržu i najkvalitetniju brzu prugu u istočnoj Evropi koja će povezati dva najveća grada u Srbiji", rekao je Momirović.

On je dodao da se radi eksproprijacija na 4.500 katastarskih parcela od Novog Sada do Subotice, prenosi portal B92. Istovremeno je ocenio da "tu prosto mora da bude problema" jer je, kako kaže, ogroman posao u pitanju, ali navodi da će biti gotov do kraja godine.

(Kurir.rs/Tanjug)