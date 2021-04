UŽIVO RE-SET SUMMIT 2021. NA KURIRU: Zelena ekonomija omogućiće da nastavimo napredak kakav imamo sada

U toku je RE-SET SUMMIT 2021!

Nastavili smo putem koji smo popločali prošle godine! Do novembra biće održana 21 onlajn konferencija posvećenu najvažnijim temama - ekonomiji, obrazovanju i zdravstvu.

Ponovo smo pokrenuli dijalog na ključne teme za zdraviju budućnost zemlje i regiona i to sa eminentnim domaćim i stranim stručnim i institucionalnim predstavnicima!

Prva nedelje RE-SET samita posvećena je ekonomiji.

Tema današnje konferencije: OSNOVNA INFRASTRUKTURA ZA SVE ALI NA KOJI NAČIN

PANEL 1: JAVNA ULAGANJA U ZELENU INFRASTRUKTURU - JAVNO DOBRO

Pokretanje ekonomije: Kako od nerazvijene do srednje razvijene zemlje - neophodna je infrastruktura i ljudski kapital/Povećanje BDP je krajnji rezultat, ali smanjivanje nejednakosti i inkluzija svih građana je višestruki benefit/ Osnovne potrebe za sve: Voda, kanalizacija, struja i IT mreža do svakog dela Srbije - 40 odsto Srbije nema iste početne uslove/Povećanje broja radnih mesta i uvođenje modela tehnologije znanja u svim industrijama

Učesnici panela su savetnik za strana ulaganja u Kabinetu predsednika Republike Srbije Marko Pećanac, državna sekretarka u Ministarstvu zaštite životne sredine Jelena Tanasković, pomoćnik ministra privrede, Sektor za privatizaciju, stečaj i industrijski razvoj Dragan Ugrčić i posebni savetnik ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Dragan Jeremić.

Moderator je rukovodilac Centra za životnu sredinu, tehničke propise, kvalitet i društvenu odgovornost PKS Dušan Stokić.

TOK PANELA:

Pećanac je na početku panela rekao da je pre nekoliko godina uspostavljen novi model zapošljavanja zasnovan na stranim investicijama i da smo veoma brzo od zemlje u problemu postali država koja je primer u regionu.

foto: Printscreen/Kurir

- Nema grada u Srbiji koji danas nema bar jednu fabriku. Primetili smo međutim da već postoji zasićenje i da će u jednom momentu svaki grad imati investitora. Šta onda? Sad ponovo imamo veliki investicioni ciklus "Srbija 2025" koji daje zamajac u narednih godina. Ali šta posle toga? Doći će dan ćemo izgraditi sve puteve i obnoviti sve škole. Odgovor je u zelenoj ekonomiji. To je jedina način da nastavimo napredak koji imamo sada - rekao je Pećanac i naglasio važnost izgradnje zelene infrastrukture.

Tanasković je naglasila da prema nekim procenama za izgradnju zelene infrastrukture treba oko 10 milijardi evra.

foto: Printscreen/Kurir

- Vlada je to prepoznala i rebalansom je duplo povećan budžet za ekologiju i zaštitu životne sredine - rekla je Tanasković i navela da je samo za izgradnju kanalizacione mreže i postrojenja za preradu otpadnih voda potrebno nešto više od četiri milijarde evra.

Prioritet je prema njenim rečima i usklađivanje našeg zakonodavstva sa EU.

Ugrčić je naveo da je jedan od ključnih ciljeva Vlade Srbije transformacija srpske privrede u cirkularnu ekonomiju.

foto: Printscreen/Kurir

- Dve ključne stvari su transformacija industrije i digitalizacija - rekao je Ugrčić na početku izlaganja.

Jeremić je rekao da zbog grešaka iz prošlosti Srbija danas nema adekvatan sistem odbrane od poplava.

- Srbija je donela fantastičnu odluku da se u narednih nekoliko godina reši problem otpadnih voda. Oblasti oko sliva Morave čak preti opasnost da ostanu bez vode za piće - rekao je Jeremić i dodao da će u naredne dve godine biti izgrađeno više od 200 postrojenja za preradu otpadnih voda i da će to direktno osetiti više od tri miliona građana.

foto: Printscreen/Kurir

Investicije u ekologiju će prema njegovim rečima povećati BDP, a čak 60 odsto ulaganja će preko domaćih građevinskih kompanijama ostati u Srbiji.

- Moraju se više kontrolisati poljoprivredni subjekti i svako od njih mora da ima postrojenje za predtretman. Mora se smanjiti negativan uticaj privrede na ekologiju - rekao je Jeremić i naglasio da susedima moramo da pokažemo ličnim primerom kako da vode više računa o životnoj sredini jer nam otpad stiže rekama.

PANEL 2: PREPUŠTANJE TOKU ILI SARADNJA SA PRIRODOM

Srbija 2025/Javno dobro kao što su infrastrukturne mreže su dobro svih građana i ne podležu privatizaciji/Način na koji sprovodimo sada je obnova i izgradnja za generacije ispred/Nova zelena radna mesta i osposobljavanje ljudi za održivi ekonomski rast

Učesnici panela su direktor Centra za cirkularnu ekonomiju Privredne komore Srbije Siniša Mitrović i CEO Western Balkans Consulting Global Dušan Vasiljević.

Moderator i drugog panela je Dušan Stokić.

