PREDSEDNIK O ULAGANJIMA U NIŠ: 7 sam fabrika otvorio, postao je centar i raskrsnica za ceo Balakan, atraktivan za investitore

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da je država mnogo toga uložila u Niš, čime je taj grad stavljen na jedno od najvažnijih mesta u celom regionu, a na osnovu čega stalno dolaze novi investitori koji su zainteresovani za ulaganja.

Vučić je, upitan za investicije u Niš, kao i da li će biti daljih ulaganja, ukazao da se radi rekonstrukcija terminala na niškom aerodromu, kontrole leta. Kada prođe pandemija, izrazio je nadu, da će se povećati broj putnika sa tog aerodroma.

- Mnogo toga smo uložili u Niš. Ne pamtim vreme u kojem je više uloženo u Niš. To su činjenice. Pogledajte kako izgleda naučno tehnološki park u Nišu, da se ponosite pred Amerikancima, Evropljanima, kako izgledaju sve fabrike, koliko je toga urađeno - kazao je Vučić.

foto: Ana Paunković

Naveo je da je urađen put od Niša preko Pirota do granice sa Bugarskom i Severnom Makedonijom. Sada, kaže, radi se pruga u koju će biti uloženo, samo za deonicu Niš-Dimitrovgrad 260 miliona evra. Ukupno gledano, pruga od Beograda do granice sa Severnom Makedonijom koštaće oko dve milijardi evra, dodao je on. Najteža deonica, podseća, je Grdelička klisura.

- To su sva ulaganja koja Niš stavljaju na jedno od najvažnijih mesta u celom regionu, čime postaje raskršće puteva. Izgradnja Moravskog koridora povezuje Niš brzo sa zapadnom Srbijom, čini ga bližim sa RS i BiH - objasnio je on.

Vučić je rekao da će većina građana, koja objektivno sagledava činjenice, biti zadovoljna, i da veruje u njihov sud. Najavio je da će na današnjem sastanku u Gadžinom Hanu biti donete važne odluke u vezi lokalnih puteva koji se grade.

- Sedam sam fabrika otvorio u Nišu, koji je postao sedište, centar, raskrsnica za ceo Balakan. Niš ide mnogo brže napred, kako se niko nije nadao posle mnogo razrajućih godina, od 90-ih ali posebno 2000-ih, kada je prozivodanja u pogonima stala, a budućnost mladih stavljena 'ad akta - rekao je Vučić.

Otvaranje fabrike u Rudnoj glavi za Vidovdan Predsednik Aleksandar Vučić saopštio je danas da se već gradi fabrika u Rudnoj glavi, koju je obećao početkom meseca, kada je u tom mestu kod Majdanpeka, primio prvu dozu vakcine protiv korona virusa. "Već se gradi fabrika u Rudnoj glavi i verujem da ćemo prozivodnju otvoriti za Vidovdan", rekao je Vučić novinarima u mestu Pukovac gde je danas primio drugu dozu vakcine. Reč je o pogonu kompanije Jumko. Vučić je dodao da će danas u Gadžinom Hanu razgovarati sa predstavnicima Nišavskog okruga, o tome šta je još potrebno tom delu zemlje.

(Kurir.rs/Tanjug)