SVE SPREMNO, DROBNJAK IZ PUTEVA PORUČUJE: Sutra zorom počinju radovi na Fruškogorskom koridoru, prisustvuje i Vučić

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće sutra ceremoniji početka radova na izgradnji Fruškogorskog koridora. Početak ceremonije planiran je za subotu, 1. maj, u 7.

Direktor Puteva Srbije Zoran Drobnjak izjavio je da dobro napreduje gradnja puteva u Srbiji i da će sutra početi i radovi na izgradnji Fruškogorskog koridora, od Rume do Novog Sada.

Drobnjak je gostujući na Pinku rekao da je na obilaznici oko Beograda ostalo da se do kraja godine završi Sektor 5, od Orlovače do tunela Straževica, a zatim i Sektor 6 od tunela Straževica do Bubanj potoka, što bi trebalo da se završi do kraje sledeće godine.

"Time bi obilaznica oko Beograda, odnosno od Batajnice do Bubanj Potoka, bila skroz završena i teretni saobraćaj potpuno izmešten iz grada. To će naravno smanjiti i gužvu u gradu", istakao je Drobnjak.

Kada je reč o izgradnji auto-puteva u Srbiji, naveo je da su u toku radovi na Moravskom koridoru, obilaznici oko Beograda, deonicama Preljina-Požega, Kuzmin-Rača, Valjevo-Iverak-Nepričava, Ruma-Šabac-Loznica, gde je deo auto-put a deo brza saobraćajnica, dok sutra kreću radovi na Fruškogorskom koridoru.

Takođe, kaže da će ubrzo početi i radovi na auto-putu od Požarevca do Golupca. Prema njegovim rečima, osim ovih kapitalnih investicija radiće se i na rekonstrukciji magistralnih i lokalnih puteva.

Najavio je da bi za dva-tri meseca trebalo da se izaberu izvođači ovih radova i plan je da se ove godine, kako to putari kažu, rehabilituje oko 100 km ovih puteva, a sledeće godine još oko 185 km.

Sve spremno za početak gradnje Fruškogorskog koridora

Fruškogorski koridor, koji će sutra početi da se gradi, pored toga što će skratiti vožnju od Novog Sada do Beograda za čitavih 20 km i omogućiti da se od centra Novog Sada pre stigne do industrijske zone u Rumi nego do centra Futoga, doneće višestruku korist za sva naseljena mesta u njegovoj okolini, izjavio je za Tanjug predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović.

Poručio je da je sve spremno za početak realizacije projekta na koji se dugo čekalo. Radovi na izgradnji Fruškogorskog koridora počeće sutra u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Fruškogorski koridor predstavljaće autoput od 47,7 km, sa četiri trake od po 3,5 metra, ali bez zaustavnih traka i ta saobraćajnica će spajati autoputeve ka Ssidu i Subotici, a imaće i najduži tunel u Srbiji, poručio je Mirović.

Kaže da će kroz Frušku goru biti probijen tunel od 3,5 kilometra, kao i da će biti sagrađen nov most preko Dunava od 1,8 km, koji će spajati Petrovaradin u Sremu i Kovilj u Bačkoj. Fruškogorski koridor skratiće put i od Novog Sada do beogradskog aerodroma.

"Kada sa Limana krenete ka Surčinu, danas se vozite gotovo 100 kilometara, a po izgradnji Fruškogorskog koridora će se od Limana 4, novim mostom, preko trase sa Bulevara Evrope, Paragova i dveju tunelskih cevi od tri i po kilometra, dolaziti za nekih dvadesetak minuta do naplatne rampe Ruma na autoput Beograd-Zagreb i odatle će biti još tridesetak kilometara do beogradskog aerodroma", naveo je Mirović.

(Kurir.rs/Tanjug)