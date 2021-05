HALO, SJAJNA VEST PRED LETO! Ukida se roming 1. jula na Zapadnom Balkanu

SARAJEVO - Naknada za roming u zemljama regiona potpuno će biti ukinuta od 1. jula, što će građanima ovih zemalja, ali i poslovnim subjektima značiti i više novca u budžetu, izjavila je generalna sekretarka Saveta za regionalnu saradnju Majlinda Bregu.

"Građani će imati malo više novca u džepu, onoga koji bi bio potrošen ako bi plaćali te račune u regiji zbog tarifa uzrokovanih roamingom. Kao drugo, mislim da je važno naglasiti da se nije samo povećao broj ljudi koji koriste internet, već smo tokom pandemije shvatili da se povećala količina vremena koju ljudi provode na internetu, što, takođe, daje određenu težinu", rekla je Bregu u subotu za Radio Slobodna Evropa.

Primećeno je da mladi u regionu smatraju olakšice u romingu jednako korisnim kao slobodu kretanja, zbog čega će, kako kaže, to i za njih biti odlična poruka.

S obzirom da je pandemija uticala na ekonomski razvoj zemalja, Savet za regionalnu saradnju ocenjuje da bi se boljom saradnjom među njima mogle napraviti značajne uštede.

Kao primer, Bregu izdvaja "zelene koridore". Radi se o međunarodnim transportnim linijama za prevoz životnih namirnica i drugih neophodnih roba, koji su otvoreni 13. marta 2020. godine. Ona je ocenila i da je odlično što su lideri u regionu prihvatili u novembru plan o zajedničkom regionalnom tržištu.

"Tržište koje će imati zajedničku politiku u oblasti inovacije, industrijalizacije, čak i pomoći turizmu i tako dalje. Ono što mislim da će biti najvažnije je da će se, od sada ne samo fokusirati na to da se dostavi ono što treba. Očekujemo da se prve stvari koje će biti na tom polju predstave na Berlinskom samitu, što će se desiti do jula, naročito one koje se tiču slobode kretanja u regiji sa ličnim kartama", rekla je Bregu.

(Kurir.rs/Tanjug)