JEFTINIJE TELEFONIRANJE SA LETOVANJA: Evo šta donosi ukidanje naknada za roming u regionu od 1. jula i koliko sada košta SMS

Od 01. jula ove godine potpuno se ukida naknada za roming u zemljama Zapadnog Balkana. To znači da će državljani Srbije, Bosne i Hercegovine, Albanije, Severne Makedonije i Crne Gore moći međusobno da komuniciraju po istim cenama kao i kod kuće.

Sporazum o ukidanju naknada za roming potpisan je još pre 2 godine, tačnije 4. aprila 2019. godine na drugom Digitalnom samitu Svetske banke održanom u Beogradu, i od jule te godine počelo je fazno ukidanje naknadi za roming, koje danas iznose između 83 i 96 odsto manje nego tada.

Prema podacima dostupnim na sajtovima najvećih telekomunikacionih kompanija u Srbiji, cene rominga kod nas se kreću ovako: Minut odlaznog poziva je između 7.05 i 7.2 dinara po minutu; Minut dolaznog poziva je između 3.53 i 3.6 dinara po minutu; Cena jednog megabajta se kreće oko 2.1 dinara; SMS poruka se naplaćuje od 2.62 do 2.88 dinara;

Građanima i firmama više novca u budžetu

Generalna sekretarka Saveta za regionalnu saradnju Maljinda Bregu je pre par dana za Radio Slobodna Evropa istakla da će pored građana i kompanije drastično smanjiti svoje troškove.

- Kao drugo, mislim da je važno naglasiti da se nije samo povećao broj ljudi koji koriste internet, već smo tokom pandemije shvatili da se povećala količina vremena koju ljudi provode na internetu, što, takodje, daje odredjenu težinu, kaže Bregu.

foto: Shutterstock

Ona je tom prilikom dodala da je ukidanje rominga posebno primamljivo mladima koji ove olakčice smatraju podjednako korisnim kao slobodu kretanja.

Sledeći korak sniženje cene rominga iz EU

Troškovi rominga između Zapadnog Balkana i Evropske unije su i pored brojnih tarifnih dodataka ogromni, a građani regiona istu uslugu plaćaju četiri puta više nego građani Evropske unije.

Cene odlaznih poziva u zemlje Evropske unije se kreću od 99 do 150 dinara po minutu, dolaznih poziva od 36 do 99 dinara po minutu. SMS poruke koštaju od 24 do 30 dinara, a cena megabajta je neverovatna, od 614 do 1000 dinara.

Maljinda Bregu je u februaru ove godine na sastanku Radne grupe Zapadnog Balkana za politiku rominga izjavila da je sniženje naknada za roming između Zapadnog Balkana i Evropske unije sledeći korak.

- Biće potrebna puna predanost svih uključenih aktera, a posebno telekom operatera, kao i jednako važna tehnička podrška Evropske komisije, Generalne direkcije za komunikacione mreže, sadržaje i tehnologije i Generalne direkcije za susedstvo i pregovore o proširenju, te najviših zvaničnika iz regiona, izjavila je tada Bregu.

Zapadni Balkan bez rominga i snižavanje cena rominga sa Evropskom unijom deo je programa zajedničkog regionalnog tržišta, na šta su se lideri Zapadnog Balkana obavezali na samitu u Sofiji u novembru 2020. godine.

(Kiurir.rs/Blic Biznis)